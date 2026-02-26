Ν. Παππάς στον realfm: Οι συμφωνίες για την ενέργεια δημιουργούν προοπτικές για θετικό αποτύπωμα αλλά πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες - Real.gr

Οι συμφωνίες για την ενέργεια δημιουργούν προοπτικές για θετικό αποτύπωμα αλλά πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες, ανέφερε, μεταξύ άλλων ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς, μιλώντας στον realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.

“Υπάρχουν προϋποθέσεις να υπάρχει θετικό αποτύπωμα, προφανώς θα πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες. Θα επιφυλαχθώ για το εάν τελικά θα έχουν θετικό αποτύπωμα, λέω ότι υπάρχουν οι θετικές προϋποθέσεις. Κατά τη θητεία της δικής μας διακυβέρνησης ήταν διακηρυγμένος στόχος της εξωτερικής μας πολιτικής να καταστεί η Ελλάδα ένας κόμβος και για την ενέργεια και για τις τηλεπικοινωνίες και τις μεταφορές. Πρέπει να υπηρετηθεί με συνέπεια αυτή η στρατηγική και με τα μάτια μας δεκατέσσερα για το ευμετάβλητο των διαθέσεων μεγάλων δυνάμεων”, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Παππάς.

Ακούστε το ηχητικό: