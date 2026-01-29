N. Βλαχάκος: Ακόμα δεν έχουμε λάβει ικανοποιητικές απαντήσεις για τα Ίμια - Real.gr

Η πλήρης ασυνεννοησία μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας το βράδυ των Ιμίων ήταν, σύμφωνα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Νίκο Βλαχάκο, ο καθοριστικός παράγοντας που οδήγησε στην τραγωδία και στην απώλεια των τριών αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Μιλώντας στο κανάλι της Βουλής και στην εκπομπή Πρωινή Επισκόπηση με τον Λάμπρο Πέγκο , ο αδελφός του ήρωα Παναγιώτη Βλαχάκου απέφυγε τους βαρείς χαρακτηρισμούς περί προδοσίας ή μειοδοσίας, επιμένοντας ωστόσο ότι οι χειρισμοί εκείνης της νύχτας υπήρξαν προβληματικοί και άφησαν κρίσιμα κενά στη διαχείριση της κρίσης.

Όπως ανέφερε, αντί να συνεδριάσει το ΚΥΣΕΑ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου θα υπήρχε πλήρης επιχειρησιακή εικόνα, η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στη Βουλή, γεγονός που στέρησε από τη στρατιωτική ηγεσία τη δυνατότητα άμεσης αξιολόγησης των κινήσεων στο πεδίο. Την ίδια ώρα, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη διπλωματική προσπάθεια αποκλιμάκωσης, υπήρχαν πληροφορίες για παρουσία Τούρκων κομάντος στη Δυτική Ίμια — δύο παράλληλες εξελίξεις που, όπως υπογράμμισε, δεν συντονίστηκαν ποτέ αποτελεσματικά. Ο κ. Βλαχάκος δεν έχει κρύψει την άποψή του ότι αν εκείνο το βράδυ επιτρεπόταν στον διοικητή της ΕΥΠ Λ.Βασιλικόπουλο να μπει στη σύσκεψη και να μεταφέρει την πληροφορία που είχε από τις Η.Π.Α επιβεβαιώνουν την ύπαρξη Τούρκων στη βραχονησίδα τότε πιθανότατα το μοιραίο ελικόπτερο δεν θα χρειαζόταν να απογειωθεί.

Ο κ. Βλαχάκος ξεκαθάρισε ότι εκείνη η νύχτα δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται ως «βραδιά προδοσίας», αλλά ως αποτέλεσμα ασυνεννοησίας ανάμεσα σε πολιτικούς και στρατιωτικούς, η οποία κατέληξε στο τραγικό συμβάν με το ελικόπτερο και στον χαμό τριών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε απέναντι στο πόρισμα που παραδόθηκε τότε στις οικογένειες των θυμάτων. Όπως είπε, επρόκειτο για ένα ανυπόγραφο κείμενο περιορισμένης έκτασης, το οποίο περιοριζόταν σε περιγραφική αναφορά των γεγονότων, αφήνοντας ανοιχτά κρίσιμα ερωτήματα για τα πραγματικά αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου. Οι αρχικές εξηγήσεις περί κακοκαιρίας ή πιθανού ίλιγγου του πιλότου, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έπεισαν ποτέ τους συγγενείς. “Προφανώς και δεν έχουμε πάρει ικανοποιητικές απαντήσεις, αλλά στοιχεία τα οποία γεννούν νέα ερωτήματα” είπε.

Συγκλονιστική είναι και η αναφορά του στο κράνος του αδελφού του , στοιχείο που όπως είπε επιτείνει τα ερωτήματα. Όταν ο αείμνηστος πατέρας του κλήθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να το παραλάβει, αρνήθηκε να το δεχθεί, επισημαίνοντας ότι δεν ήταν το αυθεντικό. “Εφυγε με ψηλά το κεφάλι λέγοντας πως αυτό δεν είναι το κράνος του παιδιού μου” είπε. Η επιβεβαίωση ήρθε δύο δεκαετίες αργότερα. “Και πράγματι επιβεβαιώθηκε μετά από πολλά χρόνια ενώ δυστυχώς ο πατέρας μου είχε φύγει από τη ζωή όταν Καλύμνιος ψαράς 23 χρόνια μετά ανέσυρε με τα δίχτυα του το πραγματικό κράνος που έχω στο σπίτι μου και μου παρεδόθη εμένα. Και ξέρω ότι ήταν το πραγματικό κράνος γιατί είχε πάνω του το όνομα του αδερφού μου και την ομάδα αίματός του. Άρα όλα αυτά δεν γεννούν ερωτήματα το αν πράγματι έχουμε μάθει όλη την αλήθεια;” είπε.