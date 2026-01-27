Ν. Βλαχάκος: Κανένας δεν ξέρει τι μπορεί να γνωρίζω για τον θάνατο του αδελφού μου - Real.gr

Την παραπομπή της Ζ.Κωνσταντοπούλου στην επιτροπή δεοντολογίας ζητά η Ν.Δ.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Αναφορά στον Πρόεδρο της Βουλής για την παραπομπή της Ζ.Κωνσταντοπούλου στην επιτροπή δεοντολογίας για ανάρμοστη συμπεριφορά αποφάσισε η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας στην εξεταστική έπειτα από το επεισόδιο που προηγήθηκε νωρίτερα. Αίσθηση μάλιστα προκάλεσε η απάντηση του Νίκου Βλαχάκου στη Ζωή Κωνσταντοπούλου για τη φράση της προς αυτόν «Εσείς να ασχοληθείτε με το τι έγινε στα Ίμια». Ο κ. Βλαχάκος αδελφός του ήρωα Παναγιώτη Βλαχάκου ο οποίος σκοτώθηκε στα Ίμια κατά την πτώση του ελικοπτέρου είπε: «Η τοποθέτηση της Κωνσταντοπούλου ήταν παντελώς άσκοπη και άκαιρη. Ο διάλογος που είχαμε με τον κ. Ακτύπη και την κα Κωνσταντοπούλου εκείνη την ώρα ήταν καθαρά πολιτικός. Οπότε το να γυρίσει προς το μέρος μου και να μου πει αυτές τις μέρες τις συγκεκριμένες φράσεις, να ψάξω να βρω την αλήθεια είναι κάτι το οποίο με προσβάλει γιατί ούτε και η ίδια ούτε και κάποιοι άλλοι που σκίζουν τα ιμάτια τους εδώ και 30 χρόνια ξέρουν. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι γνωρίζω εγώ για τον θάνατο του αδελφού μου» είπε ο κ. Βλαχάκος.

Λίγη ώρα νωρίτερα ο εισηγητής της Ν.Δ Μακάριος Λαζαρίδης πρότεινε την παραπομπή της κ. Κωνσταντοπούλου στην επιτροπή δεοντολογίας κάνοντας λόγο για αντεθνική και αντιπατριωτική συμπεριφορά. “ Είναι απαράδεκτο να αναφέρεται στον τρόπο που αναφέρθηκε στον αδερφό του ενός εκ των τριών ηρώων Βλαχάκο. Αυτό που είπε με απαξιωτικό τρόπο στον Νίκο Βλαχάκο εκτός του ότι είναι μια προσβολή στο πρόσωπο του ήρωα κρύβει μια ξεκάθαρη αντεθνική και αντιπατριωτική συμπεριφορά” είπε ο κ. Λαζαρίδης. Χαρακτήρισε δε και σεξιστική την επίθεση της στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλο τον οποίον ρώτησε : “είσαι άνδρας εσύ ρε;”.

Από την πλευρά του ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε τους βουλευτές της Ν.Δ για ανάρμοστη συμπεριφορά ενώ αναφερόμενος στον κ. Βλαχάκο είπε ότι η κα Κωνσταντοπούλου όχι απλώς δεν ήθελε να τον προσβάλει αλλά έχει στοιχεία να του παραδώσει για τα Ίμια.

Την πρόταση της Ν.Δ καταψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.