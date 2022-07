Ν. Αναστασιάδης: «Μέχρι και την τελευταία μέρα της θητείας μου θα συνεχίσω τις προσπάθειες για την επανένωση της Κύπρου»

Στον χαιρετισμό του στη δεξίωση, ο πρόεδρος Αναστασιάδης είπε, μεταξύ άλλων, ότι υπάρχει μια εξαίρετη και συνεχώς αναβαθμιζόμενη εταιρική σχέση των δύο χωρών που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια, προσθέτοντας πως είναι κοινό το όραμα για περαιτέρω ενδυνάμωση της.

Αναφερόμενος στις δράσεις που συνέβαλαν στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε, μεταξύ άλλων, την υπογραφή της δήλωσης πρόθεσης για θέματα ασφάλειας, την κοινή δέσμευση και στενή συνεργασία στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, της διακίνησης προσώπων και ναρκωτικών, καθώς και για συνεργασία σε θέματα κυβερνοασφάλειας.

Επεσήμανε ακόμα την «αμερικανική επένδυση», όπως ανέφερε, στο κέντρο CYCLOPS, «ένα εξαίρετο περιφερειακό εκπαιδευτικό κέντρο», καθώς και τη δραστηριοποίηση αμερικανικών εταιρειών στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αναφέρθηκε, επίσης, στη συμβολή, αλλά και στη στήριξη των ΗΠΑ προς τους τριμερείς μηχανισμούς συνεργασίας της Κύπρου και στο EastMed Gas Forum.

It is a great pleasure to join our friends in @USEmbassyCyprus on the occasion of the 246th Anniversary of the Independence of the ????. I wish to express my appreciation for the strategic partnership we have established and for our shared vision to enhance it in a tangible manner. pic.twitter.com/BuvdxMV2H1