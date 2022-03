Ν. Δένδιας: «Ελλάδα και Ισραήλ θα παραμείνουν σε στενό συντονισμό»

«Είχα σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον ομόλογό μου του Ισραήλ Yair Lapid. Συνομιλήσαμε σχετικά με διάφορα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, με έμφαση στις εξελίξεις στην Ουκρανία, και συμφωνήσαμε ότι Ελλάδα & Ισραήλ θα παραμείνουν σε στενό συντονισμό» αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανάρτηση του Νίκου Δένδια στο Twitter.

Ι held a phone conversation today with my #Israel counterpart @yairlapid. We discussed various issues of common interest with a focus on the developments in #Ukraine & agreed that ????&???? will remain in close coordination. pic.twitter.com/K9NPlEMrje