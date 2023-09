Ναγκόρνο Καραμπάχ: Χιλιάδες Αρμένιοι κάτοικοι εγκαταλείπουν την περιοχή μετά τη συνθηκολόγηση

Οι Αρμένιοι του θύλακα ανακοίνωσαν ότι θα καταθέσουν τα όπλα στο πλαίσιο της εκεχειρίας η οποία τέθηκε σε ισχύ σήμερα στις 12:00 ώρα Ελλάδος.

Οι αυτονομιστές που διοικούν την αυτοαποκαλούμενη «Δημοκρατία του Αρτσάχ» (σ.σ. η ονομασία με την οποία αποκαλούν το Ναγκόρνο Καραμπάχ οι αυτονομιστές) κάλεσαν τους 120.000 κατοίκους της περιοχής να μην σπεύσουν στο αεροδρόμιο του Στεπανακέρτ, της πρωτεύουσας του θύλακα.

Video of fleeing civilians arriving at the Russian peacekeepers’ base in Nagorno-Karabakh. pic.twitter.com/xoUja3tZTy