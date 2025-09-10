«Ναι» της Κομισιόν στην πρόταση Αυτιά για κεντρικό όργανο κατάσβεσης των πυρκαγιών - Real.gr

Πρόταση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κεντρικού οργάνου κατάσβεσης των πυρκαγιών, αλλά και καταγραφής των ζημιών που προκαλούνται απ’ αυτές, εισηγήθηκε μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γ. Αυτιάς την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου. Μία μέρα μετά, σήμερα δηλαδή, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ursula Von der Leyen ανακοίνωσε ότι δημιουργείται Πυροσβεστικός Κόμβος στην Κύπρο. Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής είχε φέρει επανειλημμένα το θέμα στην Επιτροπή προϋπολογισμού και το πέτυχε.

Ακολουθούν η τοποθέτηση του Γ. Αυτιά στην Ολομέλεια και η δήλωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Γιώργος Αυτιάς

Οι πυρκαγιές είναι πραγματική μάστιγα για τις χώρες του Νότου. Ζούμε απίστευτες καταστάσεις από Πορτογαλία έως Ελλάδα. Γι΄ αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Τις επόμενες ημέρες, στην Οικονομική Επιτροπή της οποίας είμαι μέλος, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταθέτω πρόταση για τη δημιουργία ενός κεντρικού οργάνου κατάσβεσης πυρκαγιών, γιατί αυτό που έχουμε είναι απλό, στηρίζεται στην ευσπλαχνία του εκάστοτε Πρωθυπουργού να στείλει αεροπλάνα. Ένα κεντρικό όργανο που να εδρεύει στις χώρες του Νότου και δεύτερον, δεν αρκεί αυτό μόνο. Το ίδιο να καταγράφει και τις ζημιές, ώστε εντός 12 εβδομάδων να μπορεί να αποζημιώνει όλους όσους έχουν καταστραφεί. Κύριε Πρόεδρε, έχετε ζήσει τις πυρκαγιές στη χώρα σας και ξέρω πόσο αγώνα έχετε κάνει, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Πρέπει να δράσουμε τώρα, γιατί η φωτιά είναι ό,τι χειρότερο για τα κράτη μας. Σας ευχαριστώ θερμά.

Ursula Von der Leyen

Προτείνω την ίδρυση ενός νέου Πυροσβεστικού Κόμβου με έδρα την Κύπρο που να μπορεί να υποστηρίζει τους εταίρους μας στην περιοχή

Το βίντεο της παρέμβασης του Γ. Αυτιά και της ανακοίνωσης της Ursula Von der Leyen: