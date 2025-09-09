Ανδρουλάκης: «Είμαστε όλοι δίπλα σας. Καλή επιτυχία, Ελλάδα» - Real.gr

Quantcast
23:50, 09/09/2025
Ανδρουλάκης: «Είμαστε όλοι δίπλα σας. Καλή επιτυχία, Ελλάδα»

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ανάρτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την επιτυχία της Εθνικής ομάδας μπάσκετ

«Η επίσημη αγαπημένη μας έκανε απόψε πολύ περήφανους. Μια ομάδα γεμάτη ταλέντο, πείσμα και δυναμισμό γράφει ιστορία. Είμαστε όλοι δίπλα σας. Καλή επιτυχία, Ελλάδα!» αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης σε ανάρτησή του για την πρόκριση της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ.

