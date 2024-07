Νατάσα Πετρούλια: Ποια είναι η συνεργάτιδα του Άδωνι Γεωργιάδη που δέχτηκε την φραστική επίθεση από τον Πολάκη

Η νομική σύμβουλος του υπουργού Υγείας έχει πλούσιο βιογραφικό.

Ο Παύλος Πολάκης αποτελεί παρελθόν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά την φραστική επίθεση που εξαπέλυσε σε βάρος συνεργάτιδας του Άδωνι Γεωργιάδη στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Ο λόγος για τη νομική σύμβουλο του υπουργού Υγείας, Νατάσα Πετρούλια.

Ποια είναι όμως η Νατάσα Πετρούλια;

Γεννήθηκε στη Σίταινα Κυνουρίας και ανέλαβε τη θέση της νομικής συμβούλου του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ενώ ήταν νομική του σύμβουλος και κατά τη θητεία του στο υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει επίσης μάστερ (LLM) διετούς φοίτησης στο «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» διεξαγόμενο διαπανεπιστημιακά από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Proof of education master level in Society Politics and Law from the open University London (UK).

Ακόμη είναι απόφοιτος της Σχολής Δημοσιογραφίας Αθηνών, ενώ έχει αποφοιτήσει και από το Τμήμα Ιστορίας Τέχνης της Σχολής Αθηνών (διετούς φοίτηση) αλλά και της Σχολής Θεάτρου και Ορθοφωνίας (διετούς φοίτηση).

Είναι δικηγόρος – ποινικολόγος και νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων. Από το 2015 εργαζόταν στο Λονδίνο. Έχει συνεργαστεί από το 2009 σε υποθέσεις ποικίλης νομικής ύλης κυρίως Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου Επιχειρήσεων στο Λονδίνο.

Ως δικηγόρος Αθηνών έχει αναλάβει πλήθος υποθέσεων εμπορικού, αστικού, εργατικού, ποινικού και διοικητικού δικαίου.

Η Νατάσα Πετρούλια δημιούργησε το πρώτο νομικό blog – ιστοσελίδα για παροχή δωρεάν νομικών συμβουλών το οποίο αποτέλεσε και προσωπικό της αρχείο για άρθρα τοποθετήσεις κείμενα που είχαν δημοσιευθεί στα ΜΜΕ. Παρέχει δωρεάν νομικές συμβουλές από την αρχή της καριέρας της ως δικηγόρος και ειδικά σε ευπαθείς ομάδες.

Η Νατάσα Πετρούλια ήταν αιρετό μέλος επί σειρά ετών του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αρκαδίας, από το 1999 έως το 2007, (το νεότερο μέλος και μόνη γυναίκα στην παράταξη που εκπροσωπούσε). Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Εγκληματολογίας και της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων.