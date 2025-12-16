Νατσιός: Η ερήμωση της υπαίθρου συνιστά εθνική απειλή - Real.gr

Με έκκληση για «στήριξη των αγροτών» ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή κατά τη συζήτηση για την «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026», ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός.

«Σώσατε τις τράπεζες, σώστε και τους αγρότες», ανέφερε χαρακτηριστικά και είπε πως «η εξαφάνιση του πρωτογενούς τομέα συνιστά εθνική απειλή».

«Η συζήτηση του φετινού προϋπολογισμού διεξάγεται υπό τη σκιά αρνητικών δεδομένων που βλάπτουν τον Ελληνισμό στο εσωτερικό και το εξωτερικό και αλλάζουν ραγδαία τους συσχετισμούς», ανέφερε, ενώ έκανε λόγο για «ραγδαία επιδείνωση των οικονομικών προβλέψεων».

«Η κυβέρνηση», συνέχισε, «το ομολογεί με την υπογραφή της στο τετραετές μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που κατέθεσε στην Κομισιόν, ότι έρχονται χειρότερες μέρες.

Τόσο εσείς κύριε Μητσοτάκη, όσο και ο προκάτοχος σας που αναζητεί την Ιθάκη του, νομίζοντας ότι βρίσκεται στην χώρα των λωτοφάγων, διαχειριστήκατε τα τελευταία χρόνια πάνω από 80 δισ. ευρώ από την Ευρώπη: 36 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης, πάνω από 45 δισ. από το ΕΣΠΑ 2014-2027, πάνω από 2 δισ. το χρόνο ως αγροτικές επιδοτήσεις. Η ανάπτυξη της χώρας δεν είναι αυτοδύναμη, αλλά εξαρτάται από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Η παραγωγικότητα στην Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το 60% του μέσου όρου τους Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε και πρόσθεσε:

«Αυτό είναι το αποτέλεσμα δεκαετιών φαύλης διακυβέρνησης από τα λεγόμενα κόμματα εξουσίας. Χρωστούν στις τράπεζες πάνω από ένα δισ. ευρώ και αναπαράγουν τους κάθε λογής “φραπέδες” και “χασάπηδες”. Οι άνθρωποι της Νίκης, δεν έχουμε κουμπάρους στην εξουσία. Έχουμε μόνο χρέος απέναντι στον λαό και στην πατρίδα να καταδείξουμε τα κακώς κείμενα που προέρχονται από την αλαζονεία της εξουσίας. Μια αλαζονεία που οδηγεί σε συγκεκριμένες πολιτικές για τους λίγους και για τους εκλεκτούς.

Δείτε για παράδειγμα τη φορολόγηση των τυχερών παιγνίων. Σήμερα, δεκάδες εταιρείες δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά και φορολογούνται με συντελεστή 30% επί των μικτών τους εσόδων. Όλες, εκτός από μία. Ο κυρίαρχος παίκτης της αγοράς, ο ΟΠΑΠ ΑΕ, απολαμβάνει ένα προνομιακό καθεστώς, κατοχυρωμένο με σύμβαση που υπεγράφη το 2013 με το ελληνικό Δημόσιο. Με αυτή τη σύμβαση, ο ΟΠΑΠ προχώρησε σε προπληρωμή 300 εκατ. ευρώ, εξασφαλίζοντας για μια ολόκληρη δεκαετία μια σκανδαλωδώς μειωμένη επιβάρυνση. Αν πραγματικά σας ενδιέφερε η ενίσχυση των δημοσίων εσόδων, θα είχατε ήδη ανοίξει τη συζήτηση για την αναθεώρηση αυτής της επαχθούς σύμβασης».

Ο κ. Νατσιός αναφέρθηκε στη διάσωση των τραπεζών και στις φοροαπαλλαγές.

«Διασώσατε τις ελληνικές Τράπεζες με πάνω από 45 δισ. ευρώ. Με το αίμα του ελληνικού λαού. Αυτές οι τράπεζες σήμερα είναι κερδοφόρες στις πλάτες των καταθετών, που εισπράττουν μηδενικά επιτόκια καταθέσεων και πληρώνουν εξωφρενικές προμήθειες συναλλαγών. Το κράτος χάνει πάνω από 20 δισ. ευρώ το χρόνο σε φοροαπαλλαγές. Πόσες από αυτές είναι δίκαιες και ανταποδοτικές; Γιατί είστε με τους λίγους και όχι με τους πολλούς», ανέφερε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό.

Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος της Νίκης πρότεινε τρόπους «για να χρηματοδοτηθούν αναπτυξιακές και δημογραφικές πολιτικές», όπως είπε.

Συγκεκριμένα, ανέφερε «την επιβολή έκτακτης εισφοράς 20% στα υπερκέρδη μεγάλων επιχειρήσεων, την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων και καπνικών προϊόντων, την επιβολή ελάχιστου φόρου 15% στις πολυεθνικές επιχειρήσεις».

Ακόμη, «την επιβολή φόρου 0,1% στις μεγάλες χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, την φορολόγηση της υπεραξίας από συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα με συντελεστή 15%, την αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 20% των εμβασμάτων αλλοδαπών, για ποσά που υπερβαίνουν το δηλωθέν εισόδημά τους».

Για την στεγαστική κρίση, είπε πως «οι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν αξιοπρεπή και φθηνή στέγη» και πρόσθεσε πως η Νίκη έχει προτείνει «την αποδέσμευση των κατοικιών που κρατούν στα χέρια τους τα αρπακτικά funds».

«Προτείναμε», συνέχισε «την αποσύνδεση της Golden Visa από την αγορά ακινήτων, γιατί προκαλεί άνοδο στις τιμές. Να δίνονται άλλες επιλογές για την απόκτησή της, όπως η επένδυση ενός εκατομμυρίου ευρώ σε κρατικά ομόλογα».

Αναφερόμενος στο δημογραφικό, σημείωσε πως «οι γεννήσεις το 2024 έπεσαν κάτω από τις 70.000, για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας. Οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν σχεδόν εξαφανιστεί.

Δημιουργήσατε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό, χωρίς κανένα σοβαρό δημογραφικό μέτρο αλλά με ημίμετρα. Σας καλούμε να καθορίσετε μετρήσιμους στόχους για τους δημογραφικούς και όχι τα χρήματα. Προτείνουμε επίδομα γέννησης τουλάχιστον 6.000 ευρώ για κάθε παιδί, την χορήγηση μόνιμου μηνιαίου επιδόματος τέκνων τουλάχιστον 200 ευρώ για κάθε παιδί έως τα 18 έτη κι όχι τα 70 που δίνετε σήμερα. Προτείνουμε την ίδρυση υπουργείου δημογραφικής ανάπτυξης στη θέση της γραμματείας που υπάρχει σήμερα».

Εν συνεχεία συνέκρινε το δημογραφικό με «την ερήμωση της υπαίθρου» την οποία χαρακτήρισε «εθνική απειλή».

«Οι τελευταίοι μήνες της χρονιάς αυτής, επικυρώθηκαν από δύο ολέθριες αποφάσεις σας», είπε και πρόσθεσε:

«Η πρώτη είναι το λουκέτο που βάλατε σε 250 υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ και το οποίο τόσους μήνες μετά δεν μας έχετε πει τίποτα.

Η δεύτερη, είναι οι απειλές κατά των αγροτών που διατύπωσε χθες ο κ. Σκέρτσος, ότι αν δεν καθίσουν καλά και δεν θελήσουν να υπαχθούν οι επιδοτήσεις στην εφορία -στην ΑΔΑΕ δηλαδή- αυτές θα διακοπούν ολοσχερώς.

Σκοτώνετε τα πρόβατα των τίμιων κτηνοτρόφων, γιατί αν έρθουν από την Ευρώπη αξιωματούχοι να εποπτεύσουν εμβολιασμούς από την ευλογιά, θα ανακαλύψουν ότι χρειάζονται εμβόλια μόνο για το ένα τρίτο αυτών που έχουν δηλωθεί.

Ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν δικαιοσύνη, σταθερότητα και προοπτική. Όταν βλέπουν ότι οι ενισχύσεις που προορίζονται για τη στήριξή τους γίνονται αντικείμενο σκανδάλων, τότε καταρρέει η εμπιστοσύνη τους στο κράτος. Και χωρίς εμπιστοσύνη, καμία αναπτυξιακή πολιτική δεν μπορεί να σταθεί όρθια.

Απαιτείται η επανασύσταση μιας Αγροτικής Τράπεζας, που θα στηρίζει υγιή, εξωστρεφή εγχειρήματα και όχι δίκτυα εξάρτησης. Ένας εθνικός σχεδιασμός καλλιεργειών, βασισμένος σε επιστημονικά δεδομένα και στρατηγική, όχι στην τύχη. Και ένας ΕΛΓΑ που θα λειτουργεί αξιόπιστα, αποζημιώνοντας τον παραγωγό έγκαιρα και με δικαιοσύνη».

Ο πρόεδρος της Νίκης μίλησε και για την πρόσφατη εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup.

«Καταλαβαίνουμε την αγωνία σας να παρουσιάσετε στον ελληνικό λαό μια επιτυχία που θα του δώσει λίγη ελπίδα και αισιοδοξία», είπε και συνέχισε:

«Η εκλογή του υυπουργού των Οικονομικών στη θέση του προέδρου του Eurogroup, μπορεί να αποβεί σε κάτι θετικό -όλοι το εύχονται- μπορεί όμως και να φέρει νέα δεινά για την πατρίδα μας», είπε και πρόσθεσε πως η εκλογή έγινε «σε μια περίοδο που πιέζουν για να αρπάξουν τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια από τις ευρωπαϊκές τράπεζες και σε μια περίοδο που σχεδιάζουν να εφαρμόσουν το ψηφιακό ευρώ, το απόλυτο φακέλωμα κάθε πολίτη από τη ίδια την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα».

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Νατσιός, αναφέρθηκε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και είπε πως «όπως διαπιστώσαμε στην φετινή συζήτηση, ο υπουργός των Εξωτερικών δεν είπε λέξη για τα ελληνοτουρκικά και για την επικείμενη συνάντησή σας με τον Πρόεδρο Ερντογάν. «Θα φιλοτιμηθείτε να ενημερώσετε την εθνική αντιπροσωπεία, για το τι πάτε να συμφωνήσετε εκεί;», διερωτήθηκε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, ενώ ζήτησε την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και της διαφάνειας στις διαδικασίες των εξοπλιστικών προγραμμάτων.