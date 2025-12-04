Νατσιός: Η κυβέρνηση προσπαθεί να επιβάλει τις νέες ταυτότητες αρχίζοντας από το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας - Real.gr

Quantcast
Νατσιός: Η κυβέρνηση προσπαθεί να επιβάλει τις νέες ταυτότητες αρχίζοντας από το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας

10:39, 04/12/2025
Νατσιός: Η κυβέρνηση προσπαθεί να επιβάλει τις νέες ταυτότητες αρχίζοντας από το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας

Για εξαναγκασμό σπουδαστών της Σχολής Ευελπίδων να εκδώσουν νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες κάνει λόγο, σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτρης Νατσιός, επικαλούμενος πληροφορίες και ζητά την παρέμβαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.

«Πληροφορούμαι από γονείς ότι η Διοίκηση της Σχολής Ευελπίδων απαιτεί από τους Ευέλπιδες να εκδώσουν νέες αστυνομικές (ηλεκτρονικές) ταυτότητες, ενώ ήδη κατέχουν ταυτότητες που είχαν εκδοθεί πριν την είσοδό τους στη Σχολή και είναι καθόλα νόμιμες, τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2027.

Μάλιστα, επιβάλλει και ποινές σε όσους δεν έχουν ήδη προβεί στην έκδοση των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, πράγμα απαράδεκτο και μη νόμιμο», αναφέρει ο πρόεδρος της «Νίκης» και προσθέτει:

«Σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση, (ν. 5195/2025 άρθρο 74) προβλέπεται ότι “τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας που έχουν παραδοθεί από τους κατατασσόμενους του πρώτου εδαφίου επιστρέφονται σε αυτούς από την υπηρεσία που τα τηρεί”.

Ο κ. Δένδιας να επιληφθεί του θέματος για να μην προκαλείται αναστάτωση σε νέους Ευέλπιδες που εισήλθαν στις Ένοπλες Δυνάμεις για να τις υπηρετήσουν.

Προειδοποιούμε την κυβέρνηση να μην προσπαθήσει να επιβάλει τις νέες ταυτότητες αρχίζοντας από το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Θα μας βρει απέναντί της».

