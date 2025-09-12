Νατσιός στη ΔΕΘ: Ανεπαρκή τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

«Στέκομαι, σήμερα, εδώ για να απευθυνθώ στην καρδιά και στην ψυχή κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδας. Σας καλώ όλους να γίνουμε η φωνή του λαού που διψά για δικαιοσύνη και για νέα ελπίδα. Μαζί, μπορούμε να σηκώσουμε την πατρίδα μας ξανά εκεί που της αξίζει», τόνισε ο πρόεδρος της «ΝΙΚΗΣ» Δημήτρης Νατσιός, κατά την έναρξη της συνέντευξης Τύπου, που παραχώρησε στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

«Φέτος κινούμαστε με τρία ακλόνητα θεμέλια: αξίες, λύσεις, δικαιοσύνη. Είμαστε το κίνημα του λαού, με πίστη στην πατρίδα, στην ορθόδοξη πίστη, στην οικογένεια και στην αταλάντευτη τιμιότητα», σημείωσε. «Στη ΝΙΚΗ δεν δίνουμε ανέξοδες υποσχέσεις, φέρνουμε ρεαλιστικές, υλοποιήσιμες λύσεις που υπηρετούν το δημόσιο και εθνικό συμφέρον και όχι τα συμφέροντα των λίγων ή των ξένων», υπογράμμισε.

Ο κ. Νατσιός άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας τα οικονομικά μέτρα που ανακοινώθηκαν ως «ανεπαρκή» και κατηγορώντας τον πρωθυπουργό για «πρωτοφανή εμπαιγμό». «Οι έξι στους δέκα Έλληνες τα θεωρούν κοροϊδία, ενώ πρώτη φορά στα χρονικά, η εκλογική δύναμη της ΝΔ δεν αυξάνεται μετά από ΔΕΘ. Είναι φανερό πως η ΝΔ της παρακμής έχει εισέλθει στην τελική ευθεία για τη μεγάλη ήττα της», είπε.

Υπογράμμισε πως η οικονομία που στηρίζεται μόνο στον τουρισμό και στην κατανάλωση «δεν έχει μέλλον», πως «η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που καίει την ελληνική οικογένεια» και το κόστος στέγασης «πνίγει» τους πολίτες, ενώ για το δημογραφικό, το οποίο χαρακτήρισε ως «Νο1 πρόβλημα», ανέφερε πως είναι «η βόμβα που απειλεί το μέλλον μας».

Ο κ. Νατσιός συμπλήρωσε ότι η «ΝΙΚΗ» δεν θα αφήσει «κανέναν να μας βάλει σε ηλεκτρονικά καλούπια, να μας ελέγχει και να μας τιμωρεί με τον Προσωπικό Αριθμό ή τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες» και πως «αγωνίζεται για μια παιδεία που τιμά και καλλιεργεί την ιστορία και την πολιτιστική μας κληρονομιά». Για τα εθνικά θέματα δήλωσε πως «η πατρίδα μας ματώνει από συνεχείς ήττες και ταπεινώσεις».

Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις και τα ποσοστά που δίνουν στη «ΝΙΚΗ» ο κ. Νατσιός είπε πως «έχουν καταντήσει μέσο χειραγώγησης. Θα βγάλουν τη ΝΔ 52% και δεν θα το πιστεύει ούτε ο Μητσοτάκης. Πολύς κόσμος δεν απαντάει».

Ερωτηθείς από το ΑΠΕ-ΜΠΕ με ποιο κόμμα βρίσκεται πιο «κοντά» και με ποιους θα μπορούσε να συνεργαστεί σε ενδεχόμενο που δεν θα προκύψει αυτοδυναμία από τις εκλογές απάντησε: «Είμαστε πιο κοντά στον ελληνικό λαό, γιατί από αυτόν προερχόμαστε. Δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με τα κόμματα ή με πρόσωπα που υπέγραψαν στα εγκληματικά μνημόνια και οδήγησαν την πατρίδα σε αυτή τη μεγάλη παρακμή».

Ο κ. Νατσιός, απαντώντας στο εάν είναι έτοιμο το κόμμα του για ενδεχόμενες πρόωρες εκλογές είπε πως «κάνουμε συνδυασμούς, θα συμμετέχουμε δυναμικά και με προτάσεις. Μακάρι να γίνουν εκλογές να γλιτώσουμε από τον κ. Μητσοτάκη και την παρέα του».