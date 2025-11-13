Νατσιός στον Realfm 97,8: «Απόλυτη κοροϊδία» με τις πληρωμές των αγροτών – Ο κ. Τσίπρας πριν φτάσει στην Ιθάκη, θα ναυαγήσει - Real.gr

Στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο πρόεδρος της «Νίκης» Δημήτρης Νατσιός.

Ο κ. Νατσιός χαρακτήρισε «απόλυτη κοροϊδία» το θέμα με τις μεταθέσεις ημερομηνιών για την πληρωμή των αγροτικών επιδοτήσεων.

«Οι αγρότες βρίσκονται σε δεινότατη θέση, πεινούν οι οικογένειές τους… Πίσω από κάθε αγρότη κρύβεται μία οικογένεια. Δυστυχώς η κυβέρνηση λόγω των ανομιών της δεν πληρώνει στους τίμιους και εργατικούς αγρότες και κτηνοτρόφους αυτά που πρέπει, με αποτέλεσμα να έρχεται η γιορτή των Χριστουγέννων και αυτοί οι άνθρωποι να μένουν απλήρωτοι και όπως ειπώθηκε και από τον κ. Χατζηδάκη διακινδυνεύεται και η επίδοση των επιδοτήσεων εξαιτίας των ανομιών της κυβέρνησης και της μαφίας που έστησε μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Κόπρος του Αυγεία όπως ειπώθηκε από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, βαρύς χαρακτηρισμός για την πατρίδα μας» είπε χαρακτηριστικά.

Για τα ΕΛΤΑ

«Κλείνουν τα ΕΛΤΑ στο Άγιον Όρος και σε πολλές ακριτικές περιοχές. Είναι η παρουσία και φροντίδα του κράτους μέσω των ΕΛΤΑ, είναι μία άγονη και αυτή γραμμή. Χθες παρουσίασα ένα έγγραφο στη Βουλή που δείχνει ότι τον περασμένο Ιούλιο αγοράστηκαν από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ για τα γραφεία τους στην Αθήνα έπιπλα 250.000 ευρώ. Λες και αγόρασαν τις αυθεντικές αντίκες του Λουδοβίκου της Γαλλίας. Όταν ξέρουμε ότι για να μείνει ανοιχτό ένα υποκατάστημα των ΕΛΤΑ χρειάζονται 150.000 ευρώ δαπάνη. Επιτρέπεται; Όπως και διέρρευσαν και οι υψηλές αμοιβές. Επιτρέπονται όλα αυτά;» τόνισε ο κ. Νατσιός και πρόσθεσε:

«Να παραμείνουν στις ακριτικές περιοχές ανοιχτά τα ΕΛΤΑ γιατί δεν είναι υπέρογκο το ποσό. Κλείνουν σχολεία, τράπεζες, στρατόπεδα, εκκλησίες… Στο τέλος θα μαζευτούμε όλοι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη;».

Για την ακρίβεια και τις τιμές στα ράφια

Σχετικά με την ακρίβεια και τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ο κ. Νατσιός υποστήριξε:

«20 ευρώ το κιλό το μοσχαρίσιο κρέας. Άκουσον – άκουσον τιμή. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ο κ. Μητσοτάκης έστελνε επιστολές στην Φον Ντερ Λάιεν και για την ενέργεια και για την ακρίβεια… Μόνο με μείωση του ΦΠΑ, δεν γίνεται τίποτα άλλο. Αν επωφεληθούν οι μεσάζοντες αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει καθόλου κράτος. Αν θέλει το κράτος μπορεί να ελέγξει τα πάντα και να μειωθούν οι τιμές. Τουλάχιστον ο μέσος όρος ο ευρωπαϊκός, να μειωθεί ο ΦΠΑ στα προϊόντα πρώτης ανάγκης, στα νωπά ακόμη και να καταργηθεί, αλλιώς δεν θα ανακουφιστεί ο λαός που είναι σε δεινότατη θέση. Ο κόσμος είναι καταθλιμμένος. Δεν μπορεί να τον έχεις με το κεφάλι στην άμμο. Κάτι δεν πάει καλά και συνήθως φταίει η κορυφή. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι και το κεφάλι είναι η ανίκανη κυβέρνηση».

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων

«Είναι κατάντια για την πατρίδα μας να υπάρξει επανάκαμψη ειδικά του κ. Τσίπρα που βαρύνεται με την προδοσία των Πρεσπών. Εμείς στη Μακεδονία, δεν ξεχνάμε. Είναι ο ύψιστος βαθμός κατάπτωσης του πολιτικού συστήματος να ελπίζουμε στον κ. Τσίπρα. Καμία Ιθάκη δεν τον περιμένει, νομίζω ότι πριν φτάσει στην Ιθάκη θα ναυαγήσει» σχολίασε ο Δημήτρης Νατσιός για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά είπε ότι «είδα έναν άνθρωπο που είναι τσακισμένος για τον γνωστό λόγο και δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει στον σχηματισμό κόμματος ή κινήματος. Καλώς κάνει όμως και θίγει τα κακώς κείμενα και τα κακά υποκείμενα».