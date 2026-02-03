Νατσιός στον Realfm 97,8 για τη συνταγματική αναθεώρηση: Είμαστε υπέρ της πλήρους κατάργησης του άρθρου 86 – Θα μπούμε στη συζήτηση με προτάσεις - Real.gr

Στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο πρόεδρος της “Νίκης”, Δημήτρης Νατσιός.

«Άναψε ένα πυροτέχνημα και προσπαθεί η κυβέρνηση να στρέψει τα βλέμματα του κόσμου σε αυτό το πυροτέχνημα» είπε ο κ. Νατσιός για τη συνταγματική αναθεώρηση και πρόσθεσε:

«Δεν είναι δική μας ατζέντα. Εμείς αφουγκραζόμαστε τον κόσμο. Θα μπούμε στη συζήτηση με προτάσεις. Θα σας καταθέσω αμέσως τρεις προτάσεις. Πρώτον, πρέπει να κατοχυρωθεί η κατ’ οίκον διδασκαλία, εφόσον έχουμε πρόβλημα και σε κάποιες απομακρυσμένες περιοχές. Εφαρμόζεται σε πολλές χώρες. Δεύτερον, να κατοχυρωθεί η χρήση των μετρητών σε κάποιες αγορές. Τρίτον, κατοχύρωση της ανεξαρτησίας δικαιοσύνης, που είναι ένα πάγιο αίτημα όλων των πολιτών. Εμείς αντιδρούμε στο θέμα των δημοσίων υπαλλήλων και την μονιμότητα. Είναι πολύ σοβαρό».

«Υπάρχουν ήδη ασφαλιστικές δικλείδες, όπου αν κάποιος δημόσιος υπάλληλος υποπέσει σε ποινικό αδίκημα, προβλέπεται και απόλυση. Εδώ ζούμε σε μια ρευστή περιοχή, η περιρρέουσα ατμόσφαιρα είναι κρίσιμη, υπάρχει αγωνία και αβεβαιότητα σε όλον τον κόσμο και πολύ περισσότερο στην πατρίδα μας που ακόμη υποφέρει από τα μνημόνια. Δεν νομίζω ότι είναι καλό και ευχάριστο για τους Έλληνες πολίτες να ακούνε για άρση της μονιμότητας» περιέγραψε.

«Αν κάποιος δεν μπορεί να ανταποκριθεί πχ δάσκαλος, στα καθήκοντά του υπάρχει και η επιλογή να τον βάλουμε σε άλλη θέση που μπορεί να ανταποκριθεί, όχι όμως να τον διώξουμε από την δουλειά του, να μην μπορεί να ζήσει» συμπλήρωσε ο Δημήτρης Νατσιός.

«Μας ενδιαφέρει βέβαια πολύ το άρθρο 16 και προσωπικά ως “Νίκη”, η καλλιέργεια της εθνικής και θρησκευτικής συνειδήσεως» επεσήμανε ο κ. Νατσιός.

«Αν δεν κατοχυρωθεί η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, όπως την θέλει ο λαός, και δεν δικάζονται και οι πολιτικοί όπως ο απλός λαός, νομίζω ότι όλα είναι δώρον άδωρον και πυροτεχνήματα. Είμαστε υπέρ της πλήρους κατάργησης του άρθρου 86. Ο Πρωθυπουργός το έχει αφήσει λίγο θολό» είπε και συνέχισε λέγοντας πως «αν έχει το δικαίωμα η Βουλή να κάνει την παραπομπή, ακυρώνονται τα πάντα» ανέφερε.

«Η Πολιτεία μπορεί να βρει πολλές ασφαλιστικές δικλείδες και η δικαιοσύνη να κρίνει και να προστατεύει. Ο καλύτερος θώρακας για οποιονδήποτε πολιτικό είναι η τιμιότητα» υπογράμμισε ο πρόεδρος της “Νίκης”.