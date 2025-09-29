Νατσιός στον realfm 97,8: Στημένη, ψευδής και φαιδρή η φωτογραφία του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Τραμπ – Τι είπε για την διαγραφή Βρεττού - Real.gr

Τι δήλωσε ο πρόεδρος της Νίκης στον realfm 97,8.

Στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον realfm 97,8 μίλησε σήμερα ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτρης Νατσιός.

«Έχουμε συνεχή πολιτική βαρυχειμωνιά» σχολίασε στην αρχή ο κ. Νατσιός και στη συνέχεια αναφέρθηκε στη διαγραφή του Νίκου Βρεττού λέγοντας ότι «ο κ. Βρεττός στην πρώτη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ψήφισε μαζί με τους υπόλοιπους 17 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υπέρ της πρότασης του κόμματος της ΝΔ για τον πρόεδρο της επιτροπής, πράγμα απαράδεκτο για την “Νίκη”. Το έχουμε πει δεν θέλουμε ούτε μύγα στο σπαθί μας, καμία υπόνοια, καμία καχυποψία. Ο κ. Βρεττός επέλεξε έναν άλλον δρόμο χωρίς να συνεννοηθεί με το κόμμα».

«Εφόσον διέπραξε αυτή την απρέπεια εις βάρος της “Νίκης”, εμείς οφείλαμε να τον διαγράψουμε γιατί δεν συγχωρούνται τέτοια λάθη, πολλές φορές τα λάθη στην πολιτική είναι και εγκλήματα. Το κίνημά μας έπρεπε να τον διαγράψει για να μην υπάρχει καμία υπόνοια και υποψία ότι υπάρχει μυστική συνεννόηση με τη Νέα Δημοκρατία» πρόσθεσε.

«Εφόσον είμαστε προτοεμφανιζόμενο κίνημα στη Βουλή και η «ἀρχή ἄνδρα δείκνυσι» κατά τον ευθύ ορισμό των αρχαίων προγόνων, πολλές φορές όταν κάποιοι παίρνουν εξουσία αποκαλύπτεται και ο πραγματικός τους εαυτός» σχολίασε.

«Η πολιτική κατευνασμού που απροκάλυπτα ακολουθεί η κυβέρνηση, νομίζω οδηγεί τα πράγματα εκεί που τα βλέπουμε σήμερα» είπε ο κ. Νατσιός.

«Είδαμε αυτή τη φαιδρή φωτογραφία, όπως φάνηκε, που δεν ήταν ζωντανή, ήταν ομοιώματα, όπου ο κ. Μητσοτάκης στέκεται δίπλα στον κ. Τραμπ. Νομίζω ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα έπρεπε να αρνηθεί μια τέτοια φωτογραφία, στημένη και ψευδής και φαιδρή. Δεν ήταν ζωντανή φωτογραφία, δεν ήταν σε χρόνο ζωντανό, ότι συναντήθηκαν και δόθηκαν χειραψίες. Το θέμα είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης εδώ και καιρό παρακαλεί γονυπετής για μια συνάντηση με τον κ. Τραμπ και η χώρα μας πληρώνει την άφρονη πολιτική που ακολούθησε κατά την προεκλογική εκστρατεία της Αμερικής όταν εκφράστηκε με δυσμένεια στον κ. Τραμπ» σημείωσε.

«Όλη η παρουσία του κ. Μητσοτάκη ήταν ένα φιάσκο, μια αποτυχία» υπογράμμισε.

«Ο κ. Μπουκώρος γιατί δεν έχει διαψεύσει τη δήλωση; Να βγει να την διαψεύσει. Βγαίνει βουλευτής και λέει ότι συνομίλησε με τον κ. Μπουκώρο, να διαψεύσει τον κ. Σαλμά. Η σιωπή είναι συνενοχή, υπάρχει αρχαίο ρητό» αναρωτήθηκε ο κ. Νατσιός αναφερόμενος στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και τον κ. Μυλωνάκη.

