Ναυάγιο στην Πύλο: Ο πολιτικός κόσμος για την τραγωδία

Η ΠτΔ στην Καλαμάτα για το ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου μετέβη σήμερα στην Καλαμάτα, στο σημείο όπου μεταφέρονται οι μετανάστες που διασώζονται από το τραγικό ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου.

Η Πρόεδρος, συνοδευόμενη από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα και τον Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, ενημερώθηκε από τους υπεύθυνους του Λιμενικού, του ΕΚΑΒ, καθώς και των υπολοίπων αρμόδιων φορέων, για την πορεία των ερευνών διάσωσης, που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στη συνέχεια, η κυρία Σακελλαροπούλου συμμετείχε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Λιμεναρχείο Καλαμάτας και αμέσως μετά επισκέφθηκε το νοσοκομείο της πόλης.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την οδύνη της για την ανείπωτη τραγωδία και την αμέριστη στήριξη της ελληνικής Πολιτείας στους ναυαγούς. Ευχαρίστησε τα στελέχη του Λιμενικού και τα σωστικά συνεργεία, και υπογράμμισε την ευθύνη και την ανάγκη του συντονισμού όλων των κρατών μελών και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγγύηση της ασφάλειας και της ζωής των μεταναστών και των προσφύγων.

Ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Σαρμάς είναι σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές και εποπτεύει τον συντονισμό των συναρμόδιων υπουργείων στις επιχειρήσεις διάσωσης, υποδοχής και περίθαλψης των ναυαγών καθώς και περισυλλογής και ταυτοποίησης των θυμάτων.

Κυρ. Μητσοτάκης: Αποφασιστική απάντηση στα άθλια δίκτυα των εγκληματιών

Τη θλίψη του για την απώλεια τόσων αθώων ζωών στο ναυάγιο στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου εκφράζει σε δήλωση του ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης και επισημαίνει ότι η τραγική εξέλιξη υπενθυμίζει πως «το Μεταναστευτικό παραμένει πρόβλημα το οποίο απαιτεί συνεκτική ευρωπαϊκή πολιτική. Ώστε τα άθλια δίκτυα των εγκληματιών που διακινούν απελπισμένους ανθρώπους να βρουν, επιτέλους, την αποφασιστική απάντηση που τους αξίζει».

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το σημερινό τραγικό ναυάγιο στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου, νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου. Εκφράζω τη θλίψη μου για την απώλεια τόσων αθώων ζωών. Και, ήδη, οι δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας είναι στη διάθεση της Υπηρεσιακής Κυβέρνησης.

Είναι στιγμές αλληλεγγύης και ανθρωπιάς. Τώρα προέχει η σωτηρία όσο το δυνατόν περισσότερων ζωών. Το νέο περιστατικό, ωστόσο, αναδεικνύει με τρόπο δραματικό ότι το Μεταναστευτικό παραμένει πρόβλημα το οποίο απαιτεί συνεκτική ευρωπαϊκή πολιτική. Ώστε τα άθλια δίκτυα των εγκληματιών που διακινούν απελπισμένους ανθρώπους να βρουν, επιτέλους, την αποφασιστική απάντηση που τους αξίζει».

Αλέξης Τσίπρας: Ανάγκη να προτάξουμε την ανθρωπιά και να σταθούμε δίπλα στους επιζήσαντες του ναυαγίου

Στην ανάγκη να προτάξουμε την ανθρωπιά και να σταθούμε δίπλα τους επιζήσαντες του ναυαγίου νοτιοδυτικά της Πύλου, αναφέρεται στο μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας.

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του αναφέρει: «Όσο περνάνε τα λεπτά, αυξάνονται οι νεκροί στο ναυάγιο νοτιοδυτικά της Πύλου. Πρόκειται για μια ανθρώπινη τραγωδία, η οποία αποτυπώνει με τον πιο θλιβερό τρόπο την απελπισία όσων αναζητούν άσυλο στην Ευρώπη. Η στιγμή απαιτεί να προτάξουμε την ανθρωπιά και να σταθούμε δίπλα στους επιζήσαντες του ναυαγίου, εντείνοντας παράλληλα κάθε προσπάθεια εντοπισμού των αγνοουμένων. Επικοινώνησα πριν από λίγο με τον υπηρεσιακό Πρωθυπουργό, Ιωάννη Σαρμά, προκειμένου να ενημερωθώ για τις συνθήκες της τραγωδίας. Ήδη κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με επικεφαλής την Αθηνά Λινού και τον Αλέξη Χαρίτση είναι στην περιοχή».

N. Ανδρουλάκης: Είμαστε όλοι βαθιά συγκλονισμένοι – ΕΕ και Ελλάδα πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους

«Επικοινώνησα πριν από λίγο με τον Πρωθυπουργό, κ. Σαρμά, και με ενημέρωσε για το μέγεθος της τραγωδίας. Είμαστε όλοι βαθιά συγκλονισμένοι. Δυστυχώς, υπάρχουν πολλοί νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης για το ναυάγιο στην περιοχή της Πύλου.

Ο ίδιος προσθέτει σχετικά: «Η σκέψη μας είναι στους διασώστες, που δίνουν μάχη με τον χρόνο. Για άλλη μια φορά αυτοί οι έμποροι ψυχών οδήγησαν εκατοντάδες ανθρώπους σε μια τραγωδία στη Μεσόγειο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα μας πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους, διότι συνεχίζουμε να έχουμε τραγικά αποτελέσματα».

Δ. Κουτσούμπας: Το σύνθημα «τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» είναι επίκαιρο όσο ποτέ

Το σύνθημα «τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» είναι επίκαιρο, το ΚΚΕ είναι με τις ζωές των ανθρώπων, τόνισε σε δήλωσή του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας από την Καλαμάτα όπου μετέβη για να ενημερωθεί για το πολύνεκρο ναυάγιο σε διεθνή ύδατα, ανοιχτά της Πύλου.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Κουτσούμπα: «Δυστυχώς πρόκειται πραγματικά για μία ανείπωτη τραγωδία. Το νέο πολύνεκρο ναυάγιο έξω από την Πύλο, με τους δεκάδες νεκρούς και τους εκατοντάδες δυστυχώς αγνοούμενους, απ’ ό,τι ενημερωθήκαμε, ήρθε να προστεθεί σήμερα σε όλα αυτά τα ναυάγια, στους νεκρούς συνανθρώπους μας, που θρηνούμε χρόνια τώρα στη Μεσόγειο, στο Αιγαίο και δυστυχώς σε μία τραγωδία που δεν έχει τελειωμό. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ, και μάλιστα σε μέρες κατά τις οποίες συζητιέται και επιταχύνονται οι διαδικασίες για την αλλαγή του Συμφώνου της ΕΕ για τους πρόσφυγες και το άσυλο, που θα σημάνει και τον οριστικό ενταφιασμό της Συνθήκης της Γενεύης για τους πρόσφυγες με ανείπωτες συνέπειες, με ένταση της καταστολής. Και βέβαια με το άνοιγμα της «όρεξης» παραπέρα των εγκληματικών κυκλωμάτων διακινητών, που φέρνουν τους ξενιτεμένους σε αυτούς τους υγρούς τάφους και χάνουν τις ζωές τους τα γυναικόπαιδα.

Εμείς θεωρούμε ότι ο ελληνικός λαός με την ευαισθησία που έχει, η ελληνική νεολαία, με την αλληλεγγύη που έχει και την έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια, δεν θα πρέπει να νιώθει ως «κανονικότητα» αυτό το συνεχιζόμενο έγκλημα στις θάλασσες του Αιγαίου και της Μεσογείου. Θα πρέπει να δυναμώσει η πάλη όλων μας για να σταματήσουν οι άδικοι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι, να σταματήσουν οι εισβολές και οι κατοχές κρατών, να σταματήσει όλο αυτό το όργιο των πολιτικών διώξεων, της φτώχειας και της πείνας που οδηγεί τους ανθρώπους να ξενιτεύονται για να βρουν μια καλύτερη μοίρα και να καταλήγουν στον υγρό τάφο της Μεσογείου.

Το σύνθημα “τα κέρδη τους ή οι ζωές μας” είναι επίκαιρο όσο ποτέ και εμείς απαντάμε ξεκάθαρα: Εμείς είμαστε με τις ζωές των ανθρώπων.»

Ο Γ. Βαρουφάκης για το ναυάγιο της Πύλου: «Είναι μια συνεχιζόμενη, εξελισσόμενη τραγωδία»

Τον αποτροπιασμό, τον δικό του και όλων στο ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη, για «αυτή την υγρή εκατόμβη», υπογράμμισε ο Γιάνης Βαρουφάκης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό TV100. Ταυτοχρόνως, εξέφρασε την αλληλεγγύη τους προς τους συγγενείς των επιβαινόντων.

«Είμαστε ένας λαός που γνωρίζει τη σημαίνει ξενιτιά. Φαντάζομαι τώρα σε χωριά, σε πόλεις, στην Αφρική, στην Ασία -δεν ξέρω από πού έρχονται αυτοί οι άνθρωποι-, οι δικοί τους να περιμένουν κρεμασμένοι σε ένα τηλέφωνο να μάθουν αν πνίγηκε ο δικός τους άνθρωπος ή όχι», τόνισε ακόμη.

Με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι «αυτές οι εκατόμβες έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό», ήδη από τη δεκαετία του 1990, ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη υποστηρίζει πως «είναι μια συνεχιζόμενη, εξελισσόμενη τραγωδία». Για αυτό «θα πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε τι κάνουμε λάθος για να πνίγονται τόσο πολλοί άνθρωποι. Δεν είναι ότι τους έπνιξε η θάλασσα, τους έπνιξε η πολιτική της ΕΕ να έχουμε ένα φρούριο, το οποίο αντιμετωπίζει τους ανθρώπους σαν να είναι υποκείμενα μίσους» προσέθεσε.

Αντίδραση των κομμάτων

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για την τραγωδία στην Πύλο: Να μη ναυαγήσει η ανθρωπιά

«Η απίστευτη τραγωδία της Πύλου συγκλονίζει όλη την Ευρώπη. Δυστυχώς όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια από τις μεγαλύτερες προσφυγικές και μεταναστευτικές τραγωδίες των τελευταίων ετών. Δυσκολεύεται κανείς να βρει τις λέξεις για να εκφράσει τον πόνο για τόσες ζωές που χάθηκαν τόσο άδικα», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Το ναυάγιο της Πύλου ήρθε με τον πλέον δραματικό τρόπο να υπενθυμίσει ότι το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με ευκολίες, κραυγές και δημαγωγία. Δεν υπάρχουν απλές λύσεις για ένα από τα πιο σύνθετα διεθνή ζητήματα», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει:

«Μας υπενθυμίζει όμως και κάτι άλλο, πιο σημαντικό. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες δεν είναι νούμερα στις στατιστικές. Είναι άνθρωποι που χρήζουν σεβασμού, είναι ζωές που μετράνε όπως όλες οι άλλες ζωές.

Γι' αυτό, πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για να μη ζήσουμε άλλη τέτοια τραγωδία. Δεν πρέπει να αφήσουμε να ναυαγήσει η ανθρωπιά μας».

«Με απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξη Τσίπρα, αναστέλλονται οι σημερινές προεκλογικές εκδηλώσεις του κόμματος», καταλήγει η εν λόγω ανακοίνωση.

ΚΚΕ για το ναυάγιο: Ο λαός να ορθώσει ανάστημα στην "κανονικότητα" των νεκρών σε Έβρο και Αιγαίο

«Το νέο πολύνεκρο ναυάγιο ξεριζωμένων ανοιχτά της Πύλου έρχεται να συμπεριληφθεί στην αιματηρή βάρβαρη λίστα των ανάλογων δεκάδων ναυαγίων στη Μεσόγειο και το Αιγαίο κάθε χρόνο. Μέχρι στιγμής, ο απολογισμός είναι δεκάδες νεκροί με τον αριθμό διαρκώς να αυξάνεται. Είναι αποκαλυπτικό ότι με βάση τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ο αριθμός των νεκρών και αγνοούμενων ξεριζωμένων στη Μεσόγειο φτάνει ήδη, στα μισά του έτους στο 2023, τους 1.037, ενώ πέρυσι, ο αριθμός αυτός έφτασε περίπου στους 2.400 ανθρώπους!!!» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

«Την ίδια ώρα, τα επιτελεία της ΕΕ και των αστικών κυβερνήσεων βρίσκονται σε πυρετώδεις διαπραγματεύσεις για το Νέο Σύμφωνο της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, όπως εκφράστηκε και με την τελευταία απόφαση του Συμβουλίου πριν από λίγες ημέρες στο Λουξεμβούργο. Οι κυβερνήσεις των λεγόμενων πρώτων χωρών υποδοχής, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές. Το προωθούμενο νέο Σύμφωνο επισφραγίζει τον ενταφιασμό της Συνθήκης της Γενεύης για τους Πρόσφυγες και σηματοδοτεί την παραπέρα ένταση της καταστολής σε βάρος των ξεριζωμένων. Η πολιτική της έντασης της καταστολής, με την Frontex, τους ορατούς και αόρατους φράχτες, τον εγκλωβισμό στα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τις απελάσεις και τις απαράδεκτες λίστες των λεγόμενων "ασφαλών" χωρών, είναι αυτή που γιγαντώνει τη δράση των κυκλωμάτων διακινητών και σπρώχνει τους ξεριζωμένους στα ταξίδια του τρόμου» προσθέτει η ανακοίνωση του ΚΚΕ και καταλήγει:

«Καλούμε τον ελληνικό λαό να ορθώσει το ανάστημά του ενάντια στην "κανονικότητα" των καθημερινών ειδήσεων για νεκρούς και αγνοούμενους στον Έβρο και το Αιγαίο. Να δυναμώσει την πάλη του ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και τον πόλεμο, που γίνονται για τα κέρδη των ιμπεριαλιστών ληστών και προκαλούν τον θάνατο και τον ξεριζωμό εκατομμυρίων ανθρώπων. Να διεκδικήσει την ουσιαστική προστασία των ξεριζωμένων και την κατάργηση όλου του άδικου πλαισίου καταστολής σε βάρος τους. Στο δίλημμα "τα κέρδη τους, ή οι ζωές μας", η απάντηση κι εδώ είναι μόνο μία: Οι ζωές των ανθρώπων!».

Στην περιοχή βρίσκεται αντιπροσωπεία του ΚΚΕ με επικεφαλής τον Νίκο Κουτουμάνο, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, γραμματέα της Οργάνωσης Πελοποννήσου.

Ελληνική Λύση για Πύλο: Με ισόβια στους δουλεμπόρους και κλείσιμο ΜΚΟ θα είχαν σωθεί ανθρώπινες ζωές

«Η τραγωδία με το ναυάγιο στην Πύλο καταδεικνύει τις ευθύνες των κυβερνήσεων με την ανοχή που επιδεικνύουν στους απάνθρωπους δουλέμπορους και στους συνεργούς τους», αναφέρει η Ελληνική Λύση για τα όσα έγιναν ανοιχτά της μεσσηνιακής πόλης.

«Εάν οι προτάσεις της Ελληνικής Λύσης για ισόβια στους δουλέμπορους και κλείσιμο των ΜΚΟ που «θησαυρίζουν» από το εμπόριο ψυχών και τον ανθρώπινο πόνο είχαν εισακουστεί, θα είχαν σωθεί ανθρώπινες ζωές», αναφέρει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου.

Εκπρόσωποι ΟΗΕ-ΕΕ

Α. Γκουτέρες: Ένα ακόμη φρικτό ναυάγιο στη Μεσόγειο

«Ένα ακόμη φρικτό ναυάγιο στη Μεσόγειο - αυτή τη φορά κοντά στην Ελλάδα - στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Μάλιστα, επαναλαμβάνει πως «κάθε άτομο που αναζητά μια καλύτερη ζωή αξίζει ασφάλεια και αξιοπρέπεια».

Another horrific shipwreck in the Mediterranean - this time near Greece - has claimed the lives of scores of people.

As I’ve said before - every person searching for a better life deserves safety & dignity.