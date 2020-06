NAVTEX νότια της Κρήτης από τους Τούρκους

Ξημερώματα οι Τούρκοι εξέδωσαν NAVTEX για ναυτικές ασκήσεις σε περιοχές νότια της Κρήτης, όπως αναφέρει το militaire.gr.

Οι ασκήσεις θα γίνουν σήμερα και αύριο. Η NAVTEX έρχεται λίγες ώρες μετά από την ελληνική αεροναυτική άσκηση που έγινε νότια της Καρπάθου, αλλά και την επίσκεψη του επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζ.Μπορέλ. Η NAVTEX και ο χάρτης:

TURNHOS N/W : 0887/20

MEDITERRANEAN SEA

1. NAVAL TRAINING, ON 25 JUN 20 FROM 0800Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY:

ETKIN AREA :

34 30.00 N – 021 27.00 E

34 30.00 N – 022 04.00 E

34 08.00 N – 022 04.00 E

34 08.00 N – 021 27.00 E

2. NAVAL TRAINING, ON 25 JUN 20 FROM 1400Z TO 1600Z IN AREA BOUNDED BY:

CAYDIRICI AREA :

34 30.00 N – 023 20.00 E

34 10.00 N – 023 20.00 E

34 10.00 N – 023 58.00 E

34 30.00 N – 023 58.00 E

3. NAVAL TRAINING, FROM 252200Z JUN 20 TO 260001Z JUN 20 IN AREA BOUNDED BY:

SAYGIN AREA :

34 32.00 N – 026 00.00 E

34 12.00 N – 026 00.00 E

34 12.00 N – 026 35.00 E

34 32.00 N – 026 35.00 E

CAUTION ADVISED.

4. CANCEL THIS MESSAGE 260101Z JUN 20