ΝΔ: Ορίστηκαν οι νέοι αναπληρωτές Γραμματείς του Οργανωτικού - Real.gr

Σύνοψη από το
- Η Νέα Δημοκρατία προχώρησε στον ορισμό των νέων αναπληρωτών Γραμματέων του Οργανωτικού της. Οι θέσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εκλογικών περιφερειών και τομέων ανά την Ελλάδα.
- Μεταξύ των ορισθέντων, περιλαμβάνονται αναπληρωτές Γραμματείς για τις εκλογικές περιφέρειες Α΄ Αθηνών, Α΄ & Β΄ Πειραιώς, καθώς και τους τομείς της Αττικής. Επίσης, ορίστηκαν στελέχη για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας.
- Οι διορισμοί επεκτείνονται σε περιφέρειες όπως η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο. Ξεχωριστές θέσεις δημιουργήθηκαν για τον υπεύθυνο Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και τον Τομέα Ετεροδημοτών.
Συγκεκριμένα οι νέοι αναπληρωτές γραμματείς είναι οι εξής:
* Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στις εκλογικές περιφέρειες Α΄ Αθηνών και Α΄ & Β΄ Πειραιώς ο κ. Καρινιωτάκης Θεμιστοκλής.
* Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στις εκλογικές περιφέρειες Β1΄ Βορείου Τομέα Αθηνών, Β2΄ Δυτικού Τομέα Αθηνών και Β3΄ Νοτίου Τομέα Αθηνών ο κ. Προμπονάς Ανδρέας.
* Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στις εκλογικές περιφέρειες Ανατολικής & Δυτικής Αττικής ο κ. Ανδρονικίδης Δαμιανός.
* Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ο κ. Πολιτειάδης Βασίλης.
* Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (πλην των εκλογικών περιφερειών Α΄ & Β΄ Θεσσαλονίκης) ο κ. Τάπρας Ηλίας.
* Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στις εκλογικές περιφέρειες Α΄ & Β΄ Θεσσαλονίκης ο κ. Κουρίδης Χαρίτων.
* Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ο κ. Αδάμ Στέργιος.
* Αναπληρώτρια Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Ηπείρου η κ. Σταμάτη Ελένη.
* Αναπληρώτρια Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η κ. Αντωνίου Έφη.
* Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ο κ. Πατσούρης Περικλής.
* Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο κ. Δαρδαμάνης Ιωάννης.
* Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ο κ. Παπαφράγκας Γιώργος.
* Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ο κ. Κυριακούλιας Γιώργος.
* Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ο κ. Καφτηράνης Χρήστος.
* Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ο κ. Καπλαντζής Βαγγέλης.
* Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Κρήτης ο κ. Επιτροπάκης Γιώργος.
* Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού, υπεύθυνος Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ο κ. Μπουλινάκης Κυριάκος.
* Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού, υπεύθυνος Τομέα Ετεροδημοτών ο κ. Πρωτόπαπας Αλέξανδρος.