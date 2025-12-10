ΝΔ: Ορίστηκαν οι νέοι αναπληρωτές Γραμματείς του Οργανωτικού - Real.gr

Σύνοψη από το

Με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίστηκαν οι νέοι αναπληρωτές γραμματείς στη Γραμματεία Οργανωτικού του κόμματος.

Συγκεκριμένα οι νέοι αναπληρωτές γραμματείς είναι οι εξής:

* Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στις εκλογικές περιφέρειες Α΄ Αθηνών και Α΄ & Β΄ Πειραιώς ο κ. Καρινιωτάκης Θεμιστοκλής.

* Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στις εκλογικές περιφέρειες Β1΄ Βορείου Τομέα Αθηνών, Β2΄ Δυτικού Τομέα Αθηνών και Β3΄ Νοτίου Τομέα Αθηνών ο κ. Προμπονάς Ανδρέας.

* Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στις εκλογικές περιφέρειες Ανατολικής & Δυτικής Αττικής ο κ. Ανδρονικίδης Δαμιανός.

* Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ο κ. Πολιτειάδης Βασίλης.

* Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (πλην των εκλογικών περιφερειών Α΄ & Β΄ Θεσσαλονίκης) ο κ. Τάπρας Ηλίας.

* Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στις εκλογικές περιφέρειες Α΄ & Β΄ Θεσσαλονίκης ο κ. Κουρίδης Χαρίτων.

* Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ο κ. Αδάμ Στέργιος.

* Αναπληρώτρια Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Ηπείρου η κ. Σταμάτη Ελένη.

* Αναπληρώτρια Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η κ. Αντωνίου Έφη.

* Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ο κ. Πατσούρης Περικλής.

* Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο κ. Δαρδαμάνης Ιωάννης.

* Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ο κ. Παπαφράγκας Γιώργος.

* Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ο κ. Κυριακούλιας Γιώργος.

* Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ο κ. Καφτηράνης Χρήστος.

* Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ο κ. Καπλαντζής Βαγγέλης.

* Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού στην Περιφέρεια Κρήτης ο κ. Επιτροπάκης Γιώργος.

* Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού, υπεύθυνος Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ο κ. Μπουλινάκης Κυριάκος.

* Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού, υπεύθυνος Τομέα Ετεροδημοτών ο κ. Πρωτόπαπας Αλέξανδρος.