ΝΔ: Στην κοπή πίτας της Διοικούσας και της ΟΝΝΕΔ στη Θεσσαλονίκη ο Γρηγόρης Δημητριάδης - Η ανάρτησή του - Real.gr

Σε κατάμεστο χώρο στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (7/2) η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης.

Στην εκδήλωση ήταν, μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, η Άννα Ευθυμίου, ο Θεόδωρος Καράογλου, ο Νίκος Παπαϊωάννου, ο Δημήτρης Κούβελας, ο Στράτος Σιμόπουλος, ο Κώστας Γκιουλέκας και ο Σταύρος Καλαφάτης, καθώς και η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά και ο συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Γιάννης Παπαγεωργίου.

«Παρών» στην εκδήλωση ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, οποίος ήταν εκείνος που έκοψε τη βασιλόπιτα.

Στον χαιρετισμό του ανέφερε: «Με τους περισσότερους από εσάς έχουμε κοινούς αγώνες πάρα πολλά χρόνια. Και θα συνεχίσουμε να έχουμε για τα επόμενα χρόνια. Η οργάνωση της Θεσσαλονίκης είναι με διαφορά η μεγαλύτερη στη χώρα, η πιο δυναμική. Κι αυτό όχι τώρα, από παλιά. Και θα συνεχίσει να είναι. Ήμουν δίπλα σας, είμαι δίπλα σας και θα συνεχίσω να είμαι δίπλα σας όσο μπορώ κι αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Εύχομαι καλούς αγώνες, καλή δύναμη και πάνω από όλα να έχουμε υγεία. Τα υπόλοιπα θα τα φτιάξουμε μόνοι μας. Να είστε όλοι γεροί, καλή χρονιά!».

Οι δηλώσεις

«Ο Γρηγόρης Δημητριάδης αποδεικνύει ότι δεν έχουν σημασία οι τίτλοι και τα αξιώματα είτε ως κυβερνητικό στέλεχος είτε ως απλό κομματικό στέλεχος είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα και αυτό είναι κάτι που τον τιμά. Ως παλιός ΟΝΝΕΔίτης χαίρομαι που είμαι κοντά σας γιατί θυμάμαι τα δικά μας παλιά δύσκολα χρόνια» ανέφερε ο βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης Θόδωρος Καράογλου.

«Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ήταν πάντα δίπλα μας σε όλους τους αγώνες μας και ως ένας απλώς μάχιμος νεοδημοκράτης. Θα είμαστε και εμείς δίπλα σου όποτε το χρειαστείς», ανέφερε ο διευθυντής της Διοικούσας Θεσσαλονίκης, Ανέστης Φίσκας.

Ο αναπληρωτής γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Παναγιώτης Λεμπέσης, τόνισε, σύμφωνα με το manifesto: «Έχουμε τον αρχηγό, που έχει οδηγήσει το κόμμα μας σε άπειρες μάχες στο πλευρό του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Και το τονίζω ότι πρέπει να συνεχίσει να το κάνει αυτό».

Τέλος, ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης, Νίκος Πατσέας, τόνισε την καθοριστική συμβολή του Γρηγόρη Δημητριάδη στις εκλογικές επιτυχίες της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνοντας παράλληλα τον ρόλο του στη διαμόρφωση της εικόνας της ως ανοιχτού και σύγχρονου κόμματος.