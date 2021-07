ΝΔ-Παρατηρητήριο Fake News για τον αριθμό των φοιτητών στην Ελλάδα που δεν ολοκληρώνουν τις σπουδές τους

Το παρατηρητήριο Fake News του γραφείου Τύπου της ΝΔ αναφέρεται σε δήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, ότι «ο αριθμός των φοιτητών στην Ελλάδα που δεν ολοκληρώνουν τις σπουδές τους έχει μειωθεί σε μόλις 4,7% το 2018, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας».

Συγκεκριμένα το παρατηρητήριο Fake News αναφέρει: «Η αλήθεια είναι ότι ο κ. Τσίπρας, που επικαλέστηκε τα σχετικά στοιχεία προκειμένου να πείσει ότι η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής είναι αχρείαστη αφού δήθεν αυξάνεται τα τελευταία χρόνια σημαντικά ο αριθμός των νέων που τελικά παίρνουν το πτυχίο τους, λειτουργεί για άλλη μια φορά με στόχο την παραπλάνηση, διαστρεβλώνοντας επίσημα στοιχεία προκειμένου να υποστηρίξει έτσι το fake αφήγημά του.

Η πραγματικότητα έχει ως εξής:

-Η Ελλάδα έχει τη χειρότερη επίδοση στην Ε.Ε. σε ό,τι αφορά τον ρυθμό αποφοίτησης.

Σε ένα σύστημα με 4ετείς σπουδές, κανονικά το 25% του συνόλου των φοιτητών πρέπει να αποφοιτά κάθε χρόνο. Με βάση τα στοιχεία της Eurostat για το 2018 το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 9,17% γεγονός που τοποθετεί τη χώρα μας στην τελευταία θέση.

- Σε κάθε 100 νεοεισαχθέντες στα Πανεπιστήμια αντιστοιχούν μόνο 59 απόφοιτοι, όπως αποτυπώνεται σε έκθεση του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ με βάση τα δεδομένα της Eurostat για το 2018 με την Ελλάδα να έχει την 5η χειρότερη επίδοση στην Ε.Ε.

- Σύμφωνα με την έκθεση «Η Στρατηγική της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, 2016-2020» που συνέταξε το Υ.ΠΑΙ.Θ. το 2016, δηλαδή επί ΣΥΡΙΖΑ, «συνολικά, από το 2004 έως το 2014 λαμβάνουν πτυχίο κάθε χρόνο, κατά μέσο όρο, περίπου 50.000 φοιτητές/τριες που αντιστοιχεί περίπου στο 66.6% των εισακτέων κάθε έτους». Πρόκειται για υψηλότερο ποσοστό από αυτό που αναφέρεται στην έκθεση της ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ για το 2018, αλλά σε κάθε περίπτωση, ξεκάθαρα χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η ίδια η έκθεση αναφέρεται σε «σχετικά χαμηλή επίδοση στα έγκαιρα ποσοστά αποφοίτησης» της χώρας.

- Ο αριθμός αποφοίτων ως ποσοστό του συνόλου των φοιτητών οι οποίοι βρίσκονται στη χρονιά κατά την οποία θα έπρεπε να αποφοιτήσουν (Τράπεζα της Ελλάδος 2017, με βάση στοιχεία UNESCO) εμφανίζει την Ελλάδα ουραγό ως προς τον ρυθμό αποφοίτησης, ο οποίος είναι 27% στην Ελλάδα, σε σύγκριση με 42% μ.ό. χωρών ΟΟΣΑ (σύμφωνα με τον συγκεκριμένο τρόπο μέτρησης).

Όσο για τα συγκεκριμένα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που επικαλέστηκε χθες στη Βουλή ο κ. Τσίπρας, αυτά δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τον ρυθμό αποφοίτησης!

Η Τράπεζα της Ελλάδος σημειώνει στην έκθεση στην οποία αναφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ: «Ενθαρρυντικό στοιχείο είναι η σημαντική μείωση του ποσοστού των νέων ηλικίας 18-24 ετών που δεν ολοκληρώνουν τις σπουδές τους, από 14,2% το 2009 σε μόλις 4,7% το 2018 (ΕΕ-28: 10,6%).»

Όπως προκύπτει από τη λεζάντα του γραφήματος που συνοδεύει το κείμενο, πρόκειται για στοιχεία που έχουν αντληθεί από την έκθεση "Education and Training Monitor: Greece" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2019). Στην τρίτη σελίδα της συγκεκριμένης έκθεσης, βρίσκουμε τα στοιχεία στα οποία αναφέρεται η Τράπεζα της Ελλάδος και αφορούν την κατηγορία "Early leavers from education and training (age 18-24)", δηλαδή το ποσοστό των νέων ηλικίας 18-24 ετών με ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης το ΓΥΜΝΑΣΙΟ, οι οποίοι αποχωρούν από οποιοδήποτε επόμενο κύκλο εκπαίδευσης (τεχνικές σχολές, επαγγελματικά λύκεια, λύκεια, σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, κτλ). Αφορά δηλαδή ένα τελείως διαφορετικό υποσύνολο νέων ανθρώπων από εκείνους που δεν καταφέρνουν να αποφοιτήσουν από το πανεπιστήμιο, καθώς δεν περιλαμβάνει καν τους εισαχθέντες στα πανεπιστήμια. Όπως εξηγεί η ίδια η Eurostat:

«Early leaver from education and training, previously named early school leaver, refers to a person aged 18 to 24 who has completed at most lower secondary education and is not involved in further education or training; the indicator 'early leavers from education and training' is expressed as a percentage of the people aged 18 to 24 with such criteria out of the total population aged 18 to 24.

For Eurostat statistical purposes, an early leaver from education and training is operationally defined as a person aged 18 to 24 recorded in the Labour force survey (LFS):

whose highest level of education or training attained is at most lower secondary education».

Προφανώς, είναι θετικό το γεγονός ότι οι νέοι με προσόντα πέραν του απολυτηρίου Γυμνασίου αυξάνονται στη χώρα μας, είναι θετικό ότι σε αυτόν τον δείκτη η Ελλάδα τα πάει καλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά αυτά τα στοιχεία δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τη συζήτηση για τον ρυθμό αποφοίτησης από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας.

Για μια ακόμη φορά η αξιωματική αντιπολίτευση αποδεικνύεται τραγικά κατώτερη των περιστάσεων και του θεσμικού της ρόλου».