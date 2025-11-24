Νέα ανάρτηση Πολάκη για Τσίπρα: «Υπέκυψε στον εκβιασμό του Σταθάκη...» - Real.gr

Σε νέα ανάρτηση προχώρησε ο Παύλος Πολάκης, σχολιάζοντας όσα αναφέρει για αυτόν ο Αλέξης Τσίπρας στην «Ιθάκη».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει πως δεν εκβίασε ποτέ τον Αλέξη Τσίπρα για την υποψηφιότητα του Μιχάλη Χαιρετάκη και πως ο εκβιασμός προήλθε από τον Γιώργο Σταθάκη.

«Ο εκβιασμός προήλθε από τον Γιώργο Σταθάκη ο οποίος με τη λήξη της συνεδρίασης πήρε τον Αλέξη τηλέφωνο και του είπε να μην μπει ο Χαιρετάκης υποψήφιος γιατί επειδή θα τον στήριζα εγώ μπορεί να έβγαινε βουλευτής και δεν θα έβγαινε αυτός! Δυστυχώς σε αυτόν τον εκβιασμό υπέκυψε ο Αλέξης τελικά και την επόμενη ημέρα ΔΕΝ ανακοίνωσε το όνομα του Μιχάλη του Χαιρετάκη ως υποψηφίου και γι’ αυτό αντέδρασα», αναφέρει ο Παύλος Πολάκης στην ανάρτησή του.

Και προσθέτει: «Δυστυχώς σε αυτόν τον εκβιασμό υπέκυψε ο Αλέξης τελικά και την επόμενη ημέρα δεν ανακοίνωσε το όνομα του Μιχάλη Χαιρετάκη ως υποψηφίου και γι’ αυτό αντέδρασα».

Αναλυτικά η νέα ανάρτηση Πολάκη:

Περί «εκβιασμών» που δήθεν έκανα:

Η υποψηφιότητα του Μιχάλη Χαιρετάκη πέρασε ΟΜΟΦΩΝΑ, χωρίς καμία διατύπωση διαφωνίας από κανένα μέλος της Πολίτικης Γραμματείας στη συνεδρίαση της στις 18 Φεβρουάριου του 2023 μαζί με υποψηφιότητα πολλών νομών της χώρας. Στη φωτό 1-2 φαίνονται φωτογραφίες της εισήγησης που ήρθε στην Πολιτική Γραμματεία σε εκείνη τη συνεδρίαση και μάλιστα φαίνεται η ώρα και η μέρα της φωτογραφίας.

Ο ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ προήλθε από τον Γιώργο Σταθάκη ο οποίος με τη λήξη της συνεδρίασης πήρε τον Αλέξη τηλέφωνο και του είπε να μην μπει ο Χαιρετάκης υποψήφιος γιατί επειδή θα τον στήριζα εγώ μπορεί να έβγαινε βουλευτής και δεν θα έβγαινε αυτός!!!!!!!

Δυστυχώς σε αυτόν τον εκβιασμό υπέκυψε ο Αλέξης τελικά και την επόμενη ημέρα ΔΕΝ ανακοίνωσε το όνομα του Μιχάλη του Χαιρετάκη ως υποψηφίου και γι’ αυτό αντέδρασα με τον τρόπο που φαίνεται στη φωτογραφία 3.

Θεώρησα στοιχειώδη υποχρέωσή μου να το κάνω αυτό ,σε έναν άνθρωπο που μπήκε πρώτη φορά υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά το 2019 (μετά την ήττα των Ευρωεκλογών)και βοήθησε ουσιαστικά να κρατήσουμε την πρώτη θέση τότε στο νομό φέρνοντας πολλούς καινούργιους ψήφους (φωτό 4)

Ήταν τεράστια προσβολή το να μην συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο λόγω της απαίτησης του ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΟΥ για 4 χρόνια Σταθάκη και από τα Χανιά και γενικώς από την αντιπολίτευση!

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ!

ΥΓ. Επειδή μάλλον δεν τα θυμάται καλά ο Αλέξης η έξοδός μου από τα ψηφοδέλτια δεν έγινε τότε στις 19 Φεβρουαρίου ,αλλά μετά από την ανάρτηση στις 26 Φεβρουαρίου 2023 για το «βαθύ κράτος δικαστών-δημοσιογράφων-τραπεζιτών» που έγινε για να στηρίξω το Νίκο Παππά μετά την ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ καταδίκη του παρά την αθωωτική εισαγγελική πρόταση για τα κανάλια!

Θα επανέλθω με κάποιες λεπτομέρειες για αυτά που δείχνουν πολλά.