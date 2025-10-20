Νέα Αριστερά: Ανάσα διπλωματικής ελπίδας η νίκη Ερχιουρμάν - Real.gr

«Η Ελλάδα οφείλει να στηρίξει ενεργά αυτή τη νέα δυναμική, για μια Κύπρο δημοκρατική και ειρηνική — παράδειγμα συνύπαρξης των λαών της περιοχής», αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος.

«Ανάσα διπλωματικής ελπίδας» για την επίλυση του Κυπριακού στη βάση των Ψηφισμάτων του ΟΗΕ, χαρακτηρίζει η Νέα Αριστερά τη νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν.

«Η επικράτηση ενός ηγέτη που υποστηρίζει τη δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία ανοίγει δρόμο για την επανέναρξη των συνομιλιών και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο», σημειώνει σε ανακοίνωσή της, τονίζοντας πως «σε μια εποχή που αναβιώνουν πολεμοχαρείς λογικές, το μήνυμα των Τουρκοκυπρίων υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης δείχνει ότι η ομοσπονδιακή λύση παραμένει η μόνη δίκαιη και βιώσιμη προοπτική».

«Η Ελλάδα οφείλει να στηρίξει ενεργά αυτή τη νέα δυναμική, για μια Κύπρο δημοκρατική και ειρηνική — παράδειγμα συνύπαρξης των λαών της περιοχής», καταλήγει.