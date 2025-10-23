Νέα Αριστερά: Για ακόμη μία φορά η ΝΔ δείχνει το αυταρχικό της πρόσωπο σε δασκάλους, γονείς και παιδιά δημοτικού - Real.gr

«Για ακόμη μία φορά η ΝΔ δείχνει το αυταρχικό της πρόσωπο. Αυτή τη φορά απέναντι σε δασκάλους, γονείς και παιδιά δημοτικού», υπογραμμίζει με ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

Όπως επισημαίνει, «κατά τη διάρκεια της σημερινής στάσης εργασίας των εκπαιδευτικών έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, συνέβη το αδιανόητο: η αστυνομία επιτέθηκε χωρίς καμία πρόκληση, ρίχνοντας χημικά σε μαθητές δημοτικού, στους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς».

«Η κυβέρνηση όταν δεν θέλει να προσλάβει δασκάλους, βρίσκει πάντα εύκαιρα τα ΜΑΤ. Στη μέση της σχολικής χρονιάς, αντί να καλύψει τα κενά, συγχωνεύει τμήματα, αυξάνει τον αριθμό των μαθητών ανά τάξη και πετάει παιδιά έξω από το ολοήμερο», σημειώνει η Νέα Αριστερά, διαμηνύοντας πως «αν ο κ. Μητσοτάκης, όταν λέει “ασφάλεια”, εννοεί να τρομοκρατεί δασκάλους και παιδιά, τότε ας βγει να το πει καθαρά».

«Γιατί πλέον το γνωρίζουμε: η κυβέρνησή του έχει αλλεργία σε οποιονδήποτε και οποιαδήποτε αντιστέκεται στην αντικοινωνική πολιτική που προσπαθεί να επιβάλλει», σχολιάζει και δηλώνει πως «στέκεται δίπλα στους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς» και απαιτεί «να αποσυρθούν άμεσα οι αστυνομικές δυνάμεις από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας», «να σταματήσουν οι συγχωνεύσεις» και «να καλυφθούν όλα τα κενά»