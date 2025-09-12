Quantcast
Νέα Αριστερά: «Η αποφυλάκιση του Μιχαλολιάκου αποτελεί σοβαρό πλήγμα στη συλλογική μνήμη και στον αγώνα για δημοκρατία και δικαιοσύνη» - Real.gr
real player

Νέα Αριστερά: «Η αποφυλάκιση του Μιχαλολιάκου αποτελεί σοβαρό πλήγμα στη συλλογική μνήμη και στον αγώνα για δημοκρατία και δικαιοσύνη»

21:45, 12/09/2025
Νέα Αριστερά: «Η αποφυλάκιση του Μιχαλολιάκου αποτελεί σοβαρό πλήγμα στη συλλογική μνήμη και στον αγώνα για δημοκρατία και δικαιοσύνη»

«Η σημερινή απόφαση για την αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου, καταδικασμένου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, αποτελεί σοβαρό πλήγμα στη συλλογική μνήμη και στον αγώνα για δημοκρατία και δικαιοσύνη», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της.

«Η κοινωνία μας πλήρωσε βαρύ τίμημα από τη δράση της Χρυσής Αυγής: ανθρώπινες ζωές, τραύματα, δηλητηριασμένο δημόσιο λόγο. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να στέλνει μήνυμα ατιμωρησίας σε όσους ενσάρκωσαν το μίσος και τον φασισμό», τονίζει και προσθέτει:

«Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει να στέκεται στην πρώτη γραμμή απέναντι στους φασίστες, να υπερασπίζεται τα δημοκρατικά δικαιώματα και να αγωνίζεται ώστε τέτοια μορφώματα να μη βρουν ξανά χώρο στην πολιτική και κοινωνική ζωή».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Πιερρακάκης: Στόχος μας η μείωση του ΦΠΑ και η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα ακριτικά νησιά

Πιερρακάκης: Στόχος μας η μείωση του ΦΠΑ και η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα ακριτικά νησιά

22:50 12/09
Eurobasket 2025: Το όνειρο της πρόκρισης στον τελικό έγινε εφιάλτης - Βαριά ήττα για την Εθνική (68-94)

Eurobasket 2025: Το όνειρο της πρόκρισης στον τελικό έγινε εφιάλτης - Βαριά ήττα για την Εθνική (68-94)

22:43 12/09
ΟΗΕ: Ελλάδα και 42 χώρες καταδικάζουν τις ρωσικές παραβιάσεις στον εναέριο χώρο της Πολωνίας

ΟΗΕ: Ελλάδα και 42 χώρες καταδικάζουν τις ρωσικές παραβιάσεις στον εναέριο χώρο της Πολωνίας

22:40 12/09
Σοκολάτα, σύκο και μούρα: Αν βαρεθήκατε τα nude μανικιούρ, είστε έτοιμες για αυτές τις 7 ζεστές, φθινοπωρινές αποχρώσεις

Σοκολάτα, σύκο και μούρα: Αν βαρεθήκατε τα nude μανικιούρ, είστε έτοιμες για αυτές τις 7 ζεστές, φθινοπωρινές αποχρώσεις

22:30 12/09
Η Γαλλία κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη σε σχέση με την εισβολή ρωσικών drones στο εναέριο χώρο της Πολωνίας

Η Γαλλία κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη σε σχέση με την εισβολή ρωσικών drones στο εναέριο χώρο της Πολωνίας

22:15 12/09
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ελληνίδα καθηγήτρια στις ΗΠΑ περιγράφει τις στιγμές αγωνίας που έζησαν

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ελληνίδα καθηγήτρια στις ΗΠΑ περιγράφει τις στιγμές αγωνίας που έζησαν

22:03 12/09
Μαίρη Συνατσάκη: Αυτοί είναι οι λόγοι που μετακομίζει συχνά

Μαίρη Συνατσάκη: Αυτοί είναι οι λόγοι που μετακομίζει συχνά

22:00 12/09
Νέα Αριστερά: «Η αποφυλάκιση του Μιχαλολιάκου αποτελεί σοβαρό πλήγμα στη συλλογική μνήμη και στον αγώνα για δημοκρατία και δικαιοσύνη»

Νέα Αριστερά: «Η αποφυλάκιση του Μιχαλολιάκου αποτελεί σοβαρό πλήγμα στη συλλογική μνήμη και στον αγώνα για δημοκρατία και δικαιοσύνη»

21:45 12/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved