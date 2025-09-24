Νέα Αριστερά: Η επίθεση στο Global Sumud Flotilla μέσα στην ελληνική SAR εκθέτει την κυβέρνηση - Real.gr

«Στις δύο τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας, ο διεθνής στόλος αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla δέχθηκε εννέα επιθέσεις με drones, κρότου-λάμψης, χημικά και παρεμβολές από το δολοφονικό κράτος του Ισραήλ, ενώ έπλεε εντός της ελληνικής περιοχής έρευνας και διάσωσης (SAR)», υπογραμμίζει, σε ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά.

«Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία των πληρωμάτων και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Η σιωπή της δεν είναι απλή αδράνεια. Είναι παραβίαση διεθνών υποχρεώσεων και πράξη συνενοχής. Όταν το Ισραήλ δρα ανενόχλητο μέσα στην ελληνική SAR, δεν προσβάλλει μόνο τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και την ίδια την κυριαρχία και αξιοπιστία της χώρας μας», σημειώνει και προσθέτει:

«Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο αυτές τις παράνομες επιθέσεις σε διεθνή αποστολή ανθρωπιστικής αλληλεγγύης και απαιτεί από την ελληνική κυβέρνηση και το Λιμενικό Σώμα να αναλάβουν τις συνταγματικές και διεθνείς τους υποχρεώσεις για την προστασία κάθε πλοίου και κάθε ανθρώπινης ζωής που βρίσκεται στην περιοχή ευθύνης τους».

«Στεκόμαστε στο πλευρό του Global Sumud Flotilla και καλούμε σε εγρήγορση και πίεση προς την κυβέρνηση για να προστατευτεί άμεσα ο στόλος και να αποτραπεί μία πιθανή τραγωδία», καταλήγει η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.