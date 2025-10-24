Νέα Αριστερά: Ο χρόνος της κυβέρνησης τελειώνει - Real.gr

Quantcast
Νέα Αριστερά: Ο χρόνος της κυβέρνησης τελειώνει

12:26, 24/10/2025
Νέα Αριστερά: Ο χρόνος της κυβέρνησης τελειώνει

«Με δύο διαδοχικά δελτία Τύπου, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επιχειρεί να αποποιηθεί κάθε ευθύνη για το φιάσκο της τροπολογίας σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, επικαλούμενο τώρα το άρθρο 102 του Συντάγματος και αποδίδοντας την αρμοδιότητα καθαριότητας στον Δήμο Αθηναίων», σχολιάζει η Νέα Αριστερά.

«Πότε ακριβώς η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατάλαβε ότι ο νόμος που ψήφισε είναι αντισυνταγματικός; Πριν ή μετά την ψήφισή του από τον κ. Δένδια; Ή μήπως όταν το επισήμανε ο Δήμαρχος Αθηναίων;», διερωτάται και συνεχίζει:

«Και κάτι ακόμη: όταν το Υπουργείο ανακοινώνει ότι θα αναθέσει την καθαριότητα του Μνημείου “σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί”, να υποθέσουμε ότι η τροπολογία έχει ημερομηνία λήξης; Αν ναι, ποια είναι αυτή και ποιος την ορίζει;».

«Ας το πούμε καθαρά: στην κυβέρνηση Μητσοτάκη η εσωτερική κρίση έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Η αντιπαράθεση με υπονοούμενα ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Άμυνας έχει εξελιχθεί σε πολιτικό τραγέλαφο. Και επιτέλους, επειδή και οι δύο κυνικά παίζουν επικίνδυνα παιχνίδια εξουσίας εις βάρος της κοινωνίας και των δημοκρατικών δικαιωμάτων, ας απαντήσουν: ποιος θα φύγει πρώτος, ο Μητσοτάκης ή ο Δένδιας; Σε κάθε περίπτωση, το μόνο βέβαιο είναι πως ο χρόνος της κυβέρνησης τελειώνει», καταλήγει το σχόλιο της Νέας Αριστεράς.

