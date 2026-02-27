Νέα Αριστερά: Συμβολική δράση για τους 57 νεκρούς των Τεμπών - «Αργά ή γρήγορα οι υπαίτιοι θα κληθούν να δώσουν λογαριασμό» - Real.gr

Βουλευτές, στελέχη και μέλη της Νέας Αριστεράς πραγματοποίησαν σήμερα συμβολική δράση μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, εκεί όπου έχουν γραφτεί τα 57 ονόματα των ανθρώπων που χάθηκαν στο έγκλημα των Τεμπών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «το πανό με το μήνυμα ‘Η πληγή των Τεμπών είναι ακόμη ανοιχτή – Δικαιοσύνη Τώρα’ υψώθηκε μπροστά στα ονόματα, για να υπενθυμίσει ότι δεν πρόκειται για αριθμούς, αλλά για ζωές».

«Το έγκλημα των Τεμπών δεν ήταν “ανθρώπινο λάθος”. Ήταν αποτέλεσμα χρόνιας απαξίωσης των δημόσιων υποδομών. Και όσα ακολούθησαν συνιστούν μια παρατεταμένη προσπάθεια μετατόπισης και συγκάλυψης ευθυνών», τονίζει η Νέα Αριστερά και δηλώνει πως θα δώσει το «παρών» αύριο στο Σύνταγμα «για να απαιτήσουμε Δικαιοσύνη στο όνομα των θυμάτων».

«Αργά ή γρήγορα οι υπαίτιοι θα κληθούν να δώσουν λογαριασμό. Ο φόβος πλέον είναι στην άλλη πλευρά. Τώρα είναι η ώρα της αλήθειας», καταλήγει.

