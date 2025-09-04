Quantcast
Νέα Αριστερά: Το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου παρουσιάστηκε ως «στρατηγικής σημασίας» αλλά κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης - Real.gr
real player

Νέα Αριστερά: Το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου παρουσιάστηκε ως «στρατηγικής σημασίας» αλλά κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

14:00, 04/09/2025
Νέα Αριστερά: Το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου παρουσιάστηκε ως «στρατηγικής σημασίας» αλλά κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

«Η αποκάλυψη του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκινά έρευνα για πιθανά ποινικά αδικήματα στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

Συγκεκριμένα, η Νέα Αριστερά απευθύνει τα εξής ερωτήματα:

«Γνωρίζει η ελληνική κυβέρνηση για την έρευνα που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; Ποιο ποσό έχει εκταμιευθεί μέχρι σήμερα για το έργο και με ποιες διαδικασίες; Πώς προχώρησε το έργο, όταν δεν έχει οριστικοποιηθεί η βιωσιμότητά του από το Υπουργικό Συμβουλίο της Κυπριακής Δημοκρατίας;».

«Η Νέα Αριστερά τονίζει ότι μιλάμε για ένα έργο που παρουσιάστηκε ως “στρατηγικής σημασίας” αλλά κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης. Οι πολίτες στην Ελλάδα και την Κύπρο δικαιούνται πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Μονή Σινά: Παραιτήθηκε ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός - Δρομολογεί διαδικασία για τη διαδοχή του

Μονή Σινά: Παραιτήθηκε ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός - Δρομολογεί διαδικασία για τη διαδοχή του

12:51 04/09
Ετσι νόθευε τα καύσιμα το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε: Πείραζαν τις αντλίες με... πασιέντζα - Πάνω από 3 εκατ. το κέρδος

Ετσι νόθευε τα καύσιμα το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε: Πείραζαν τις αντλίες με... πασιέντζα - Πάνω από 3 εκατ. το κέρδος

11:55 04/09
«Aπειλούν ότι θα με πυροβολήσουν...» - Ακύρωσε επίσκεψη στο Νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης - Τι είπε στον realfm για τις ελλείψεις του ΕΣΥ

«Aπειλούν ότι θα με πυροβολήσουν...» - Ακύρωσε επίσκεψη στο Νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης - Τι είπε στον realfm για τις ελλείψεις του ΕΣΥ

12:41 04/09
Μαφία της Κρήτης: Απολογούνται οι πρώτοι 17 - ΕΛΑΣ: Ερχονται νέες συλλήψεις - Nέοι διάλογοι - Η μεθοδολογία του κυκλώματος

Μαφία της Κρήτης: Απολογούνται οι πρώτοι 17 - ΕΛΑΣ: Ερχονται νέες συλλήψεις - Nέοι διάλογοι - Η μεθοδολογία του κυκλώματος

11:25 04/09
Αιχμές Γερουλάνου - Δούκα για τη Βασ. Όλγας: «Η πορεία του έχει καθυστερήσει» - «Καλός ή κακός δήμαρχος, θα με αξιολογήσουν οι πολίτες»

Αιχμές Γερουλάνου - Δούκα για τη Βασ. Όλγας: «Η πορεία του έχει καθυστερήσει» - «Καλός ή κακός δήμαρχος, θα με αξιολογήσουν οι πολίτες»

13:32 04/09
Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Χορτιάτη – Ήχησε το 112

Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Χορτιάτη – Ήχησε το 112

14:52 04/09
Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου: Η Αθήνα απαντά στις επιφυλάξεις της Λευκωσίας και δίνει έμφαση στη σημαντικότητα του έργου

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου: Η Αθήνα απαντά στις επιφυλάξεις της Λευκωσίας και δίνει έμφαση στη σημαντικότητα του έργου

12:24 04/09
Μυστήριο με το βρέφος που βρέθηκε σε καρότσι σούπερ μάρκετ - Συνελήφθη μια γυναίκα

Μυστήριο με το βρέφος που βρέθηκε σε καρότσι σούπερ μάρκετ - Συνελήφθη μια γυναίκα

12:08 04/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved