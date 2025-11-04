Νέα Αριστερά: «Το πρόβλημα δεν είναι ο Σκλήκας, αλλά ο Μητσοτάκης» - Real.gr

Την παραίτηση του CEO των ΕΛΤΑ σχολιάζει το γραφείο Τύπου της Νέας Αριστεράς υπογραμμίζοντας ότι δεν αποτελεί το «πρόβλημα», αλλά το «σύμπτωμα». «Το πρόβλημα είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη - η κυβέρνηση των ιδιωτικοποιήσεων, της υποβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών και της διάλυσης της καθημερινότητας των πολιτών», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Η απόφαση για τον “ξαφνικό θάνατο” δεκάδων καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα δεν μπορεί να θεωρείται ως η απόφαση ενός και μόνο τεχνοκράτη, αλλά αποτελεί την πολιτική επιλογή μιας κυβέρνησης που βλέπει το δημόσιο ως βάρος και όχι ως υποχρέωση. Μιας κυβέρνησης που αποσύρει το κράτος από την περιφέρεια, τα νησιά και τις μικρές κοινότητες, στερώντας από τους πολίτες ακόμη και την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες», σημειώνει, τονίζοντας πως «η παραίτηση του CEO δεν αναιρεί το γεγονός ότι τα ΕΛΤΑ, αντί να ενισχυθούν ως κρίσιμη δημόσια υποδομή, αφέθηκαν να μαραζώσουν, ότι το σχέδιο της κυβέρνησης για “αναμόρφωση” είναι στην πραγματικότητα ένα σχέδιο συρρίκνωσης και ιδιωτικοποίησης».

«Το πρόβλημα δεν είναι ο κ. Σκλήκας. Είναι ο κ. Μητσοτάκης και η πολιτική του – μια πολιτική που καταστρέφει τον δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών και μετατρέπει το δικαίωμα σε εμπόρευμα», καταλήγει η Νέα Αριστερά.