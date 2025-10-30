Νέα Αριστερά: Υπουργείο Παιδείας κατά σημαιοφόρου για την αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη - Real.gr

Για «αυταρχική κατρακύλα της κυβέρνησης στον χώρο της εκπαίδευσης» κάνει λόγο, σε ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά με αφορμή την «εντολή να διερευνηθεί το γεγονός ότι στην παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου, στην Αθήνα, μαθήτρια σημαιοφόρος είχε στο λευκό πουκάμισό της καρφιτσωμένο το καρπούζι, που συμβολίζει την αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη, έδωσε το υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με το esos».

«Πρόκειται για ένα ακόμα βήμα στην κατηφόρα της ταύτισης της κυβέρνησης Μητσοτάκη με το καθεστώς του εγκληματία Νετανιάχου. Προφανώς ο παραλληλισμός της επετείου με το σήμερα, η αντίσταση ενός λαού σε άνιση μάχη με τον πάνοπλο φασισμό, ενόχλησε. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι αν μεσολάβησε το Μαξίμου ή αν η υπουργός Παιδείας παίρνει εντολές κατευθείαν από την ισραηλινή πρεσβεία. Να γνωρίζει όμως η κυβέρνηση, ότι η αυταρχική κατρακύλα και στον χώρο της εκπαίδευσης με δακρυγόνα εναντίον μικρών μαθητών και γονέων και τώρα με πειθαρχικές διώξεις, δεν πρόκειται να κάμψει τις κοινωνικές αντιστάσεις», προσθέτει η Νέα Αριστερά