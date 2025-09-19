Νέα δημοσκόπηση - Δείτε το δεύτερο μέρος της έρευνας της MRB - Real.gr

Πώς αξιολογούν οι πολίτες την κυβέρνηση και τι πιστεύουν για τους αρχηγούς των κομμάτων.

Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN και είχε να κάνει με το πως αξιολογούν οι πολίτες την κυβέρνηση με βάση πέντε δείκτες.

Ειδικότερα:

Το 35,3% θεωρεί ότι η κυβέρνηση ανταποκρίνεται στις οικονομικές υποχρεώσεις της χώρας και στηρίζει τους πολίτες.

Σχεδόν ένας στους τρεις (29,3%) αξιολογεί θετικά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Το 30,9% εκτιμά ότι οι εξαγγελίες της κυβέρνησης στη ΔΕΘ ήταν σύμφωνες με τις δυνατότητες της οικονομίας.

Το 25% έχει ευνοϊκή γνώμη για τον πρωθυπουργό, λέγοντας ότι είναι ένας από τους καλύτερους.

Το 22,6% θεωρεί ότι ο Κ. Μητσοτάκης είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός.

Ο μέσος όρος είναι 28,6% σε θετικές γνώμες.

Δημοτικότητα πολιτικών αρχηγών

Στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι πρώτη με 47,7% αρνητικές γνώμες και 29,7% ευνοϊκές. Ο Δημ. Κουτσούμπας ακολουθεί με 41,4% αρνητικές και 26,5% θετικές και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 62% αρνητικές και 25% θετικές.

Υπενθυμίζεται ότι στο α’ μέρος της πανελλαδικής δημοσκόπησης της MRB, η ΝΔ κινείται στο 28,1% στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή, με διαφορά 14,4 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, ο Κ. Μητσοτάκης παραμένει μακράν ο καταλληλότερος πρωθυπουργός, ενώ η ακρίβεια αναδεικνύεται ξανά το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα για τους πολίτες και μάλιστα με ανεβασμένα ποσοστά.

Ένας στους τρεις εκτιμούν ως αρκετά και πολύ θετικά όσα εξήγγειλε ο Κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, έναντι 60,7% που τα αξιολογούν ως αρκετά και πολύ αρνητικά, ενώ το 40,2% θεωρεί ότι τα μέτρα Ανδρουλάκη είναι μη ρεαλιστικά και θα εκτροχίαζαν την ελληνική οικονομία, αν εφαρμόζονταν.

Τέλος, υποχωρεί το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι θα ψήφιζαν δυνητικά κόμμα Τσίπρα, όπως και κόμμα Σαμαρά.

Συναισθήματα που εκφράζουν περισσότερο τους πολίτες

Η παραίτηση και η απογοήτευση κυριαρχεί και μάλιστα με ανεβασμένα ποσοστά, στο 48,9% (άνοδος +5,1%), έπεται η οργή με 45,5% και ο φόβος με 31,1%, αν και έχει υποχωρήσει κατά σχεδόν τρεις μονάδες.