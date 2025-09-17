Δημοσκόπηση Pulse: Στο 29% η ΝΔ με 15 μονάδες προβάδισμα από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ - Real.gr

Μια νέα δημοσκόπηση, της εταιρείας Pulse, για λογαριασμό του ΣΚΑΪ, παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του καναλιού. Τα αποτελέσματά της δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί διαφορά 15 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, που με 14% βρίσκεται πλέον καθαρά στην δεύτερη θέση λόγω της νέας πτώσης της Πλεύσης Ελευθερίας που χάνει 1,5 μονάδες και μένει στο 10,5%. Όσον αφορά τα άλλα κόμματα (το γκάλοπ «βάζει» στη Βουλή εννέα κόμματα), το ΜεΡΑ25, η Φωνή Λογικής και η Νίκη είναι στο όριο.

Μια από τις βασικές ερωτήσεις της έρευνας ήταν αυτή για τα μέτρα που εξήγγειλε στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πόση απήχηση είχαν. Το αποτέλεσμα δείχνει καθολική απήχηση στους σημερινούς ψηφοφόρους της ΝΔ, ενώ και εκείνοι που ψήφισαν ΝΔ στις εκλογές αλλά τώρα δεν δηλώνουν πρόθεση ψήφου στο κυβερνών κόμμα σε ποσοστό 49% είδαν θετικά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παράλληλα, το 29% των ψηφοφόρων της «γκρίζας ζώνης» (αναποφάσιστοι, δεν απάντησαν, λευκό, αποχή) που είναι συνολικά το 17% του δείγματος στην μέτρηση της Pulse, έκριναν θετικά τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες. Σε ό,τι αφορά τις ηλικιακές ομάδες, οι άνω των 60 συμφωνούν με τα κυβερνητικά μέτρα της ΔΕΘ σε ποσοστό 54%, οι ηλικίες από 45 ως 59 σε ποσοστό 49%, ενώ στις νεότερες ηλικίες οι θετικές κρίσεις μειώνονται στο 33%.

Όσον αφορά την παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, το 23% την είδαν θετικά, ενώ στο 19% μετρήθηκαν οι θετικές γνώμες για την παρουσία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, στο περιθώριο της ΔΕΘ.

Από τη δημοσκόπηση δεν θα μπορούσε να λείπει ο Αλέξης Τσίπρας. Αξίζει να τονιστεί ότι το 44% που δηλώνουν πρόθεση ψήφου στον ΣΥΡΙΖΑ εκφράζεται θετικά για ένα κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό.

Ο Αλέξης Τσίπρας προηγείται με 28% έναντι 19% του Ανδρουλάκη μεταξύ των κεντροαριστερών ψηφοφόρων, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προηγείται με 28% έναντι 12% του Τσίπρα στον χώρο του Κέντρου. Όταν το ερώτημα τίθεται μόνον για τους σημερινούς πολιτικούς αρχηγούς, ο Νίκος Ανδρουλάκης μετριέται στους κεντρώους ψηφοφόρους στο 31% με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να ακολουθεί με 12% και στους κεντροαριστερούς με 22%, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας στο 13% και τον Γιάνη Βαρουφάκη στο 10%…