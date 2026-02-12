Νέα ένταση στη Βουλή: Σφοδρή σύγκρουση Νίκης Κεραμέως - Ζωής Κωνσταντοπούλου - Real.gr

Με εκρηκτικό κλίμα, βαριές εκφράσεις και μια σύγκρουση που θύμιζε πολιτικό «ρινγκ» χωρίς κανόνες, η συνεδρίαση της Βουλής μετατράπηκε σε πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη Νίκη Κεραμέως.

Του Γιώργου Λυκουρέντζου

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε καταιγισμό καταγγελιών κατά της ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας, κατηγορώντας την ότι «δεν είπε λέξη για τις νεκρές εργάτριες στο εργοστάσιο της Βιολάντα». Στο στόχαστρο της βρέθηκε και ο Άδωνις Γεωργιάδης, τον οποίο χαρακτήρισε «άθλιο υποκείμενο» ενώ πρόσθεσε ότι στη Ν.Δ κάποιοι έκαναν καριέρα στη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη

Η υπουργός Νίκη Κεραμέως απάντησε σε υψηλούς τόνους, τονίζοντας ότι έχει ήδη τοποθετηθεί επανειλημμένα για το δυστύχημα και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική έρευνα. Παράλληλα, κατηγόρησε την αντίπαλό της για επιλεκτική ευαισθησία στα ζητήματα ασφάλειας εργαζομένων, επισημαίνοντας ότι το κόμμα της είχε καταψηφίσει σχετικές διατάξεις ενίσχυσης του πλαισίου προστασίας. Την κάλεσε μάλιστα να σεβαστεί τους κανόνες «πολιτικού πολιτισμού» και να πάψει να επιτίθεται σε απόντες βουλευτές. Η απάντηση της κας Κωνσταντοπούλου ήταν ακαριαία και αμείλικτη: «Αυτά τα υποκείμενα δεν είναι δικοί μου συνάδελφοι».

Κωνσταντοπούλου: «Δεν είπατε λέξη για το εργατικό δυστύχημα στην Βιολάντα που οδήγησε στο θάνατο 5 εργαζόμενες. Ένα καταλυτικό γεγονός που θα έπρεπε να σας οδηγήσει σε απόσυρση του νομοσχεδίου σας. Στις επιχειρήσεις αυτές δεν υπάρχουν όροι ασφάλειας και την Βιολάντα την επισκέπτονταν σχολεία. Αυτή την επιχείρηση βγήκε να υπερασπιστεί το άθλιο υποκείμενο ο Γεωργιάδης. Πληρούνται οι στοιχειώδεις όροι εργασίας. Βρήκαν το θάνατο εργαζόμενοι. Ξέρετε ότι ένα μήνα νωρίτερα σχολεία επισκέπτονταν την επιχείρηση αυτή που η κυβέρνησή σας και μετά την έκρηξη την διαφήμισε ως υποδειγματική.»

Κεραμέως: «Όλως παραδόξως οι αναφορές σας στο τραγικό δυστύχημα στη Βιολάντα σταμάτησαν την στιγμή που έφυγαν οι μαθητές από τα θεωρία της Βουλής. Έχω κάνει εκτενέστατες αναφορές για την υπόθεση και γνωρίζετε ότι η Δικαιοσύνη διεξάγει έρευνα. Είναι ανεπίτρεπτο να αναφέρεστε σε συναδέλφους βουλευτές που δεν είναι παρόντες. Αν ο Γεωργιάδης ήταν εδώ θα σας απαντούσε με τον κατάλληλο τρόπο. Ας δείξουμε ένα επίπεδο πολιτικού πολιτισμού. Το ενδιαφέρον για τους εργαζόμενους φαίνεται στην πράξη. Φέραμε διάταξη για τον συντονιστή ασφάλειας στα μεγάλα έργα για την προστασία των εργαζόμενων και εσείς ψηφίσατε όχι.»

Κωνσταντοπούλου: «Σας εκφράζω την μεγάλη μου απογοήτευση που διολισθήσατε στην κατάντια να υπερασπίζεστε τον Γεωργιάδη και να λέτε ότι τον κατηγορώ ενώ απουσιάζει. Τον καημένο. Σας αφήνω να τον υπερασπίζεστε μαζί με τον φραπέ και τον Μαγειρία. Με συκοφαντήσατε. Βλέπετε να τρίζει η καρέκλα σας και προτιμάτε την καρέκλα. Είπατε ψέματα. Ότι σταμάτησα να μιλώ για την Βιολάντα όταν έφυγε το σχολείο. Δεν καταλάβατε ότι μίλησα για τις εργαζόμενες από την αρχή έως το τέλος. Δεν ντρέπεστε να λέτε ότι το κάνουμε για τις εντυπώσεις; Καρεκλοκένταυροι βιδωμένοι στις καρέκλες σας. Κι άλλοι προσβάλλονται από την νόσο της καρέκλας. Μεταδοτική και ανίατη ασθένεια. Χαμηλού επιπέδου η παρέμβασή σας. Εκλεγμένοι συγγενείς θυμάτων είναι στην δική σας παράταξη. Και πάνω στην μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη έχουν χτιστεί πολιτικές καριέρες.»