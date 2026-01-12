«Νέα κόμματα, παλιά ερωτήματα» - Αρθρο του Δημήτρη Μαύρου - Real.gr

Το ελληνικό πολιτικό σκηνικό βρίσκεται σε φάση ανασύνταξης, όχι επειδή λύθηκαν τα μεγάλα προβλήματα, αλλά ακριβώς επειδή παραμένουν ανοιχτά.

Η άποψη του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΥΡΟΥ, διευθύνοντος συμβούλου της MRB Hellas - ΠΗΓΗ: Realnews

Και όμως, το ενδιαφέρον των «κοινωνικοπολιτικών δρώντων» στην Ελλάδα μετατοπίζεται στα νέα κόμματα και στο αν μπορούν να αλλάξουν τους συσχετισμούς. Στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα, το βασικό χαρακτηριστικό είναι η από επιλογή καθυστέρηση που μάλλον δεν τον βοηθά. Ενα κόμμα που δεν στοχεύει απλώς στην κοινοβουλευτική παρουσία αλλά στη διακυβέρνηση απαιτεί χρόνο για στελέχωση, αφήγημα και πρόγραμμα. Οσο καθυστερεί του αφαιρείται πολιτικό και επικοινωνιακό οξυγόνο. Δαίμονάς του η προηγούμενη διακυβέρνησή του. Το αφήγημα του «προοδευτικού πατριωτισμού» δεν έχει ακόμη μεταφραστεί σε πειστική πρόταση για την καθημερινότητα των πολιτών.

Στον αντίποδα η Μαρία Καρυστιανού, που κινείται γρήγορα και με έντονο ηθικό φορτίο. Δικαιοσύνη, κράτος δικαίου, μηδενική ανοχή στη διαφθορά συνιστούν ένα αφήγημα που υπερβαίνει κομματικά σύνορα και αντλεί ψηφοφόρους από όλο το φάσμα. Το πρόβλημα, όμως, είναι δομικό. Η απουσία κομματικής υποδομής, αναγνωρίσιμων προσώπων και σαφούς προγράμματος για την οικονομία, την καθημερινότητα και τα διεθνή περιορίζει τη δυναμική της, παρά την έντονα θετική κοινωνική απήχηση.

Ο Αντώνης Σαμαράς παραμένει ο αβέβαιος παράγοντας ακολουθώντας τη στρατηγική της σιωπής. Το συμπέρασμα είναι απλό και σκληρό. Τα νέα κόμματα προκαλούν ενδιαφέρον, αλλά δεν απαντούν ακόμη στο κεντρικό ερώτημα της κοινωνίας. Οχι ποιος επιστρέφει ή ποιος εμφανίζεται, αλλά ποιος μπορεί να βελτιώσει μετρήσιμα τη ζωή των πολιτών. Και σε αυτό το πεδίο το πολιτικό σύστημα εξακολουθεί να υστερεί.