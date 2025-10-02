Νέα παρέμβαση Δένδια για Ρούτσι: Το θέμα αφορά τη Δικαιοσύνη - Θα είχαμε ευθύνη αν αφορούσε την κυβέρνηση - Real.gr

Το λόγο στη Βουλή πήρε εκ νέου ο υπουργός Άμυνας μιλώντας για την υπόθεση του Πάνου Ρούτσι. Ο κ. Δένδιας απάντησε ξανά στον Σωκράτη Φάμελλο, λέγοντας: «Δεν κατανοώ τον ψόγο προς την κυβέρνηση όταν είναι θέμα που αφορά τη Δικαιοσύνη. Θα είχαμε ευθύνη αν αυτό ήταν κυβερνητική πράξη».

Ο Σωκράτης Φάμελλος επέρριψε ευθύνες συνολικά στην κυβέρνηση για τη στάση της και είπε προς τον Νίκο Δένδια: «παραδεχτήκατε το δίκαιο αίτημα του Πάνου Ρούτσι. Τι κάνετε ως κυβέρνηση; Καταγράφεται η τοποθέτηση σας, δεν μπορεί να απαλειφθεί η ευθύνη σας ως μέλος της κυβέρνηση».

O κ. Δένδιας απάντησε στον κ. Φάμελλο, λέγοντας πως: «Θα είχαμε ευθύνη γι αυτό, αν αυτό ήταν κυβερνητική πράξη. Αν υπέγραφε το υπουργικό συμβούλιο θα είχαμε όλοι ευθύνη, αν υπέγραφε ένας υπουργός επί της συλλογικής ευθύνης της κυβέρνησης θα είχαμε όλοι ευθύνη. Αλλά αυτή είναι πράξη της Δικαιοσύνης. Λυπούμαι, αλλά διατύπωσα απολύτως τη θέση μου. Συμπάσχω απολύτως με τον πατέρα. Αλλά δεν μπορώ να δεχθώ ότι είμαι υπεύθυνος γι αυτό».

Νωρίτερα ο υπουργός Άμυνας, απαντώντας στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση του Πάνου Ρούτσι, είχε δηλώσει τα εξής: «Εδώ δεν θα τοποθετηθώ ούτε ως υπουργός ούτε ως στέλεχος της κυβέρνησης. Έχουμε παιδιά. Δεν διανοούμαι, δεν διανοούμαι, ειλικρινά σας λέω, πως μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιο τρόπο κρίνει, για το θάνατο του παιδιού του. Δεν γνωρίζω τη δικονομία. Εγώ είμαι δικηγόρος αστικού και εμπορικού δικαίου και δεν θεώρησα ότι πρέπει να υποκαταστήσω κανέναν, παριστάνοντας τον συνήγορο υπόθεσης. Αλλά νομίζω ότι όλοι και δεν θεωρώ οποιοσδήποτε στην κυβέρνηση, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποτεδήποτε μπορεί να έχει άλλη τοποθέτηση. Και ειλικρινά, εύχομαι από το βάθος της καρδιάς μου, το δράμα αυτού του ανθρώπου, που βιώνει ένα τεράστιο δράμα με την απώλεια του παιδιού του, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι να επιδεινωθούν οι συνθήκες στις οποίες ζει αυτός ο άνθρωπος το δράμα το οποίο ζει».