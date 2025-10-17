Quantcast
Νέα σύσκεψη για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου - Real.gr
real player

Νέα σύσκεψη για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

14:35, 17/10/2025
Νέα σύσκεψη για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

Συνάντηση μεταξύ των ρυθμιστικών Αρχών Ελλάδας και Κύπρου (ΡΑΑΕΥ και ΡΑΕΚ) και του ΑΔΜΗΕ, παρουσία του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Τσάφου και του πρέσβη της Κύπρου στην Ελλάδα, Σταύρου Αυγουστίδη, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, που σύμφωνα με αρμόδιες πηγές διεξήχθη σε άκρως εποικοδομητικό κλίμα, τέθηκαν όλα τα επιμέρους ρυθμιστικά ζητήματα του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI. Σε πνεύμα συνεργασίας, βρέθηκαν αρκετά σημεία σύγκλισης και αποφασίστηκαν οι περαιτέρω ενέργειες που θα ακολουθήσουν, με σκοπό τη διευθέτηση των εναπομείναντων ζητημάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα στις Αφίδνες - Σε απόσταση 20 μέτρων εκτινάχθηκαν τα καθίσματα

Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα στις Αφίδνες - Σε απόσταση 20 μέτρων εκτινάχθηκαν τα καθίσματα

10:16 17/10
Σοκ στην Κύπρο: Μαφιόζικη δολοφονία του προέδρου της Καρμιώτισσας, Σταύρου Δημοσθένους

Σοκ στην Κύπρο: Μαφιόζικη δολοφονία του προέδρου της Καρμιώτισσας, Σταύρου Δημοσθένους

11:14 17/10
Προφυλακίστηκε ο 21χρονος κατηγορούμενος για συμμετοχή σε κύκλωμα εκμετάλλευσης ανηλίκων - Τι είπε στην απολογία του

Προφυλακίστηκε ο 21χρονος κατηγορούμενος για συμμετοχή σε κύκλωμα εκμετάλλευσης ανηλίκων - Τι είπε στην απολογία του

15:25 17/10
Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: «Θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο» - Ο διάλογος των κατηγορουμένων λίγο πριν από το έγκλημα

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: «Θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο» - Ο διάλογος των κατηγορουμένων λίγο πριν από το έγκλημα

08:30 17/10
«Πρόσωπο με πρόσωπο»: Στο επίκεντρο η τραγωδία των Τεμπών, η παραίτηση Τσίπρα και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Πρόσωπο με πρόσωπο»: Στο επίκεντρο η τραγωδία των Τεμπών, η παραίτηση Τσίπρα και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

07:21 17/10
Κακλαμάνης κατά Βελόπουλου: Να προστατευτούμε από την «κακιά» στιγμή του εαυτού μας

Κακλαμάνης κατά Βελόπουλου: Να προστατευτούμε από την «κακιά» στιγμή του εαυτού μας

11:03 17/10
Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη - Τι είπε στις κάμερες

Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη - Τι είπε στις κάμερες

09:20 17/10
Ζαλίζεστε συχνά; Νευρολόγος αποκαλύπτει την πραγματική αιτία

Ζαλίζεστε συχνά; Νευρολόγος αποκαλύπτει την πραγματική αιτία

08:45 17/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved