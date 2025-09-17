Νέα τουρκική πρόκληση: Mε νέα ΝΑVTEX ζητεί την αποστρατιωτικοποίηση 23 ελληνικών νησιών στο Αιγαίο - Real.gr

Quantcast
Νέα τουρκική πρόκληση: Mε νέα ΝΑVTEX ζητεί την αποστρατιωτικοποίηση 23 ελληνικών νησιών στο Αιγαίο
13:23, 17/09/2025
Νέες προκλήσεις από την Άγκυρα, με τον σταθμό της Σμύρνης να εκδίδει νέα NAVTEX, την ώρα που οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις διεξάγουν άσκηση ετοιμότητας.

Ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης με την προκλητική NAVTEX αξιώνει ότι πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθούν η Θάσος, ο Άγιος Ευστράτιος, τα Ψαρά, η Σαμοθράκη, η Λήμνος, η Λέσβος, η Χίος, η Ικαρία, η Σάμος, η Αστυπάλαια, η Ρόδος, η Χάλκη, η Κάρπαθος, η Κάσος, η Τήλος, η Νίσυρος, η Κάλυμνος, η Λέρος, η Πάτμος, οι Λειψοί, η Σύμη, η Κως και το Καστελλόριζο.

Σύμφωνα με τη Νavtex, «οι Νήσοι Θάσος, Άγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Ικαρία, Σάμος, Αστυπάλαια, Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψοί, Σύμη, Κως, Καστελλόριζο βρίσκονται υπό καθεστώς μόνιμης αποστρατικοποίησης σύμφωνα με την απόφαση της Διάσκεψης του Λονδίνου της 13ης Φεβρουαρίου 1914, τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης του 1923 και τη Συνθήκη Ειρήνης του Παρισιού του 1947. Επομένως, δεν επιτρέπεται να διεξάγονται στρατιωτικές δραστηριότητες στα χωρικά ύδατα αυτών των νησιών».

