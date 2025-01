Νέα επιστολή Μητσοτάκη στη Φον ντερ Λάιεν για την ενέργεια: «Να κινηθούμε ταχύτερα»

«Οι τιμές μας λένε ότι πρέπει να κινηθούμε ταχύτερα αλλά και διαφορετικά - να σκεφτούμε νέους τρόπους για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που μας απασχολούν», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης στην επιστολή του, όπως αποκαλύπτει το Bloomberg.

Το μειονέκτημα της Ευρώπης σε σχέση με τιςΗΠΑ και άλλες αγορές με χαμηλότερο κόστος, το οποίο ήρθε στο επίκεντρο κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης του 2022, έχει επανέλθει στο επίκεντρο καθώς η Γηραιά Ήπειρος προετοιμάζεται για εμπορικούς πολέμους υπό την επερχόμενη κυβέρνηση Τραμπ.

Οι υψηλές τιμές του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας οδήγησαν βιομηχανικούς κολοσσούς όπως η BASF SE να στρέψουν τις επενδύσεις τους αλλού και συνέβαλαν στην κατακρήμνιση της κυβέρνησης του Γερμανού καγκελάριου Όλαφ Σολτς. Οι τιμές αναφοράς του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου έχουν εκτιναχθεί κατά περίπου 60% τον τελευταίο χρόνο, καθώς η περιοχή αγωνίζεται να αντικαταστήσει τις ρωσικές προμήθειες.

Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα έχει επιδιώξει να ενισχύσει το καθεστώς της ως πύλης για εισαγωγές ενέργειας στην περιοχή με επενδύσεις σε τερματικούς σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου, αγωγούς και γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας όπως αναφέρει το Bloomberg.

Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε την ΕΕ να ενσωματώσει καλύτερα τα εθνικά δίκτυα και δήλωσε ότι χρειάζεται μια νέα ώθηση στην ασφάλεια του φυσικού αερίου.

«Οι αλλαγές στο γεωπολιτικό τοπίο καθιστούν το έργο αυτό ακόμη πιο επείγον» και παρόλο που η Ευρώπη προετοιμάζεται για ένα μέλλον όπου το φυσικό αέριο θα διαδραματίζει μικρότερο ρόλο, «θα εξαρτόμαστε από το φυσικό αέριο για τουλάχιστον δύο δεκαετίες», ανέφερε στην επιστολή του ο πρωθυπουργός.

Η ΕΕ πρέπει επίσης να εξουσιοδοτήσει τις ευρωπαϊκές εταιρείες να επενδύσουν σε έργα και υποδομές φυσικού αερίου και να υπογράψουν συμβάσεις που εγγυώνται την πρόσβαση σε παγκόσμιες προμήθειες, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε τη δημιουργία μιας ειδικής ομάδας εργασίας για την αύξηση των ροών διασυνοριακά, όπου υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις τιμές, και την ΕΕ να επαναδιατυπώσει τη διαδικασία μακροπρόθεσμου σχεδιασμού των δικτύων. Το μπλοκ πρέπει επίσης να περιορίσει το κόστος που προέρχεται από την υπερρύθμιση των εκπομπών, είπε.

Μετά από πέντε χρόνια έμφασης στις πράσινες πρωτοβουλίες κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας της Φον ντερ Λάιεν, η Επιτροπή δίνει προτεραιότητα σε ένα περίγραμμα των δράσεων που απαιτούνται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, επιδιώκοντας παράλληλα να παραμείνει στην πορεία των φιλόδοξων πολιτικών της για το κλίμα.

Οπως αναφέρει το Bloomberg, ο κ. Μητσοτάκης ήταν ένας από τους ισχυρότερους υποστηρικτές της επανεκλογής της και ήταν ένας από τους δύο ηγέτες που υπέγραψαν την επιστολή υποψηφιότητάς της εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

