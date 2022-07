Nέα προβοκάτσια από την Sabah: «Θέλουν οι Έλληνες πόλεμο;» - Δημοσίευμα που αντιστρέφει την πραγματικότητα

«Εκείνη την εποχή, οι ειδικοί διερευνούσαν ιδέες για το εάν οι ηγέτες των δύο χωρών, που όχι μόνο μοιράζονται κοινά εδαφικά σύνορα αλλά και κοινή ιστορία με πολλές πολιτισμικές ομοιότητες, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν έδαφος για διάλογο και να ανοίξουν διπλωματικούς διαύλους για να συζητήσουν διαφωνίες», σημειώνει ο αρθρογράφος.

«Οι διαφωνίες, οι οποίες αποτελούν μέρος της εξωτερικής πολιτικής των δύο κρατών για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποτελούν εδώ και καιρό μέρος των εντάσεων στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ και στην περιοχή της Μεσογείου. Από το προβληματικό καθεστώς των νησιών του Αιγαίου μέχρι το αδιέξοδο στο νησί της Κύπρου και τη διαμάχη στην Ανατολική Μεσόγειο, υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος εμποδίων που προσπαθούν να ξεπεράσουν οι δύο γείτονες. Ο κατάλογος έχει επιδεινωθεί από τις επιθετικές στρατιωτικές δαπάνες της Ελλάδας, τη στρατιωτικοποίηση στα νησιά καθώς και για τον λόγο ότι η Ελλάδα χρησιμοποιεί το έδαφός της ως μεγάλη στρατιωτική βάση για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να μην αναφέρουμε τις μαξιμαλιστικές θαλάσσιες αξιώσεις της Αθήνας και της ελληνοκυπριακής διοίκησης στην Ανατολική Μεσόγειο, που παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα.

