Νέα πρόκληση Ακάρ: Όλοι γνωρίζουν τα κόλπα της Ελλάδας - Η Αθήνα αυξάνει την ένταση με την Τουρκία

«Όχι μόνο η Ελλάδα δεν θέλει να γίνουν αυτές οι συζητήσεις αλλά προσπαθεί να τις αποτρέψει, να τις σαμποτάρει» είπε ο Ακάρ μιλώντας κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο TCG Anadolu, το οποίο θα είναι σε λίγο καιρό το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο της Τουρκίας.

Υποστήριξε δε, πως Έλληνες πολιτικοί και αξιωματούχοι Άμυνας επιχειρούν να συγκαλύψουν γεγονότα και συνειδητά προσπαθούν να αυξήσουν την ένταση με την Τουρκία.

«Η Αθήνα επιχειρεί να παρουσιάσει τα προβλήματα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία ως θέματα που σχετίζονται με το ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση… Όλοι γνωρίζουν τώρα τα κόλπα της Ελλάδας, Εκτιμούμε ότι θα είναι όλοι πιο προσεκτικοί».

Όπως μεταδίδει το τουρκικό δίκτυο Anadolu, ο Ακάρ είπε πως ότι οι τεχνικές της Αθήνας δεν φέρνουν αποτελέσματα και έσπευσε να θυμίσει ότι στην Ελλάδα «υπάρχουν πολλά σκάνδαλα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει το σκάνδαλο των υποκλοπών, το μεταναστευτικό σκάνδαλο και διαφθορά».

«Θέλουμε (σ.σ. η ελληνική κυβέρνηση) να δει ότι δεν είναι εφικτό για αυτούς να επιβιώσουν (σ.σ. πολιτικά) δημιουργώντας ένταση και ότι αυτός ο αντιπερισπασμός δεν θα έχει αποτέλεσμα» υποστήριξε ο ίδιος.

«Η Τουρκία δεν είναι απειλή για κανέναν, αντίθετα είναι ένας σταθερός, ισχυρός και αποτελεσματικός εταίρος» δήλωσε ο Ακάρ.

Athens tries to prevent and sabotage consultation and confidence-building measures talks with Ankara, says Turkish national defense minister https://t.co/VywqDjkM9bpic.twitter.com/f6sgDPfHd2