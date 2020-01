Νέα πρόκληση της Αγκυρας: Τουρκική NAVTEX νότια της Κρήτης

Η Τουρκία, προβλέψιμη όπως πάντα μεταφέρει το “παιχνίδι” με τις NAVTEX, στο νέο “πεδίο προκλήσεων” της, νότια της Κρήτης!

Η περιοχή που δεσμεύουν οι Τούρκοι είναι αυτή που μήνες πριν παρουσίαζε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χ.Ακάρ. Περιοχή η οποία βρίσκεται στον διάδρομο που “άνοιξε” με τελείως σαθρά επιχειρήματα η Τουρκία για να … αποκτήσει ΑΟΖ μαζί με τη Λιβύη! Ο χάρτης και η NAVTEX:

NAVTEX 0106/20

TURNHOS N/W : 0106/20

MEDITERRANEAN SEA

1. NAVWARN NAVWARN-70/20 TRANSMITTED BY UNAUTHORISED STATION, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS’ SAFETY.

2. MILITARY EXERCISES, ON 15, 27 AND 31 JAN 20 FROM 0600Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

34 40.00 N – 026 35.00 E

34 40.00 N – 027 30.00 E

34 10.00 N – 027 30.00 E

34 10.00 N – 026 35.00 E

CAUTION ADVISED.

3. CANCEL THIS MESSAGE 311100Z JAN 20.

Επιπλέον, όπως αναφέρει το militaire, η Τουρκία εξέδωσε μία ακόμη ακυρωτική NAVTEX για ελληνική αναγγελία δέσμευσης περιοχής, μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου.

NAVTEX 0108/20

TURNHOS N/W : 0108/20

MEDITERRANEAN SEA

1. NAVWARN-68/20 TRANSMITTED BY UNAUTHORISED STATION, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS’ SAFETY.

2. FIRING EXERCISES, ON 16 JAN 20 FROM 0600Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

36 05.00 N – 028 44.00 E

36 02.40 N – 029 20.60 E

36 04.37 N – 029 23.12 E

35 58.80 N – 029 38.05 E

35 03.00 N – 029 38.00 E

35 30.00 N – 028 10.00 E

CAUTION ADVISED.

3. CANCEL THIS MESSAGE 161100Z JAN 20.