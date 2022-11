Νέα πρόκληση Τσαβούσογλου: Δεν θα επιτρέψουμε ούτε ένα μίλι επέκταση χωρικών υδάτων στο Αιγαίο

Συνεχίζοντας την εμπρηστική ρητορική, ο Τούρκος ΥΠΕΞ το...τερμάτισε: «Οι αναφορές ότι η Ελλάδα προετοιμάζεται να επιτεθεί στην Τουρκία σημαίνουν ότι η Αθήνα έχει "χάσει τα λογικά της"».

«Η Αθήνα γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει να εναντιώνεται στην Άγκυρα» δήλωσε προκλητικά ο Τσαβούσογλου.

Claims of Greece preparing to attack Türkiye mean Athens has 'lost their senses,' says Turkish foreign minister