Νέα Υόρκη: Με το βραβείο Global Citizen 2024 βραβεύτηκε ο Κυρ. Μητσοτάκης - ΒΙΝΤΕΟ

Ο κ. Μπουρλά δήλωσε αρχικά «ενθουσιασμένος με το προνόμιο να παρουσιάζει τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη, καθώς λαμβάνει την ανώτατη τιμή του Atlantic Council για τους παγκόσμιους πολίτες» και τον χαρακτήρισε ως «έναν οραματιστή υπέρμαχο μιας νέας εποχής οικονομικής ευημερίας, έναν ηγέτη αφοσιωμένο στη χώρα του που κέρδισε την εμπιστοσύνη των Ελλήνων. Έναν ταπεινό ηγέτη, του οποίου η επανεκλογή έδειξε ότι τηρεί τις πολιτικές του υποσχέσεις, ενώ παράλληλα έχει τον σεβασμό των ηγετών του κόσμου».

Ο πρωθυπουργός παραλαμβάνοντας το βραβείο ευχαρίστησε τον κ. Μπουρλά για την τιμητική εισαγωγή του και «τόνισε ότι αυτό το βραβειο ανήκει σε όλους τους Έλληνες για την ανθεκτικότητα και την επιμονή τους, για όσα έχουν πετύχει τα τελευταία χρόνια».

«Αυτό που πετύχαμε στην Ελλάδα είναι να δείξουμε ότι μπορεί κανείς να κυβερνήσει από το πολιτικό κέντρο. Ότι μπορεί να είναι υπέρ της ανάπτυξης αλλά και δημοσιονομικά υπεύθυνος. Ότι μπορεί να είναι, και εδώ να αντηχήσουν τα λόγια της καλής μου φίλης Τζόρτζια Μελόνι, ένας αληθινός πατριώτης, εστιάζοντας στην ισχυρή άμυνα και την προστασία των συνόρων, ενώ ταυτόχρονα να είναι κοινωνικά φιλελεύθερος, παρέχοντας υψηλής ποιότητας δημόσια αγαθά και μειώνοντας τις ανισότητες», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Prime Minister of the Hellenic Republic @kmitsotakis accepts the Atlantic Council’s 2024 Global Citizen Award. #GCA2024#ACAwardspic.twitter.com/zPhyopR3zN