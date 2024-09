Νέα Υόρκη: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν - Τι συζητήθηκε

Στη συνάντηση των δύο ηγετών συμμετείχαν οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι επικεφαλής των διπλωματικών τους γραφείων, Άννα Μαρία Μπούρα και Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς.

Πρόκειται για την έκτη συνάντηση των δύο ηγετών μέσα σε ένα έτος.

Στόχος της ελληνικής πλευράς ήταν η επιβεβαίωση της βούλησης για τη διατήρηση των ήρεμων νερών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, της συνέχισης του πολιτικού διάλογου και συνάμα της προώθησης των θεμάτων ήπιας διπλωματίας.

Σημειώνεται ότι λίγο πριν τη συνάντηση των δύο ηγετών, ο Τούρκος πρόεδρος από το βήμα του ΟΗΕ κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος της Κύπρου.

Τουρκική προεδρία για συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: Οι δύο χώρες μπορούν να κάνουν σταθερά βήματα προς το μέλλον

«Ο πρόεδρος μας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος μετέβη στη Νέα Υόρκη προκειμένου να συμμετάσχει στην 79η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, υποδέχθηκε τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών», τονίζει σε ανακοίνωσή της η τουρκική προεδρία.

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας, περιφερειακά και παγκόσμια θέματα. Ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία και η Ελλάδα μπορούν να κάνουν σίγουρα (σταθερά) βήματα προς το μέλλον, στον άξονα της καλής γειτονίας και ότι η ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών καθώς και το να κινηθούν στο πνεύμα και το γράμμα της Διακήρυξης των Αθηνών θα ωφελήσει και τις δύο χώρες» προστίθεται στην ανάρτηση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.

«Ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ σε διάφορες περιοχές, ιδίως στη Γάζα, πέρα από αθώους πολίτες, έχουν στόχο και την ειρήνη στην περιοχή, ότι υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης της κρίσης στην περιοχή και ότι είναι σημαντικό να ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ για την ανεμπόδιστη παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα» καταλήγει η ανακοίνωση.

