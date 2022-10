Νέα Υόρκη: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τον μεγάλο αριθμό μεταναστών που φτάνουν στην πόλη τους τελευταίους μήνες

Η πόλη αναμένει να δαπανήσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια για να διαχειριστεί την εισροή αιτούντων άσυλο, είπε ο Άνταμς σε ομιλία του στο Δημαρχείο. Περισσότεροι από 17.000 έχουν έρθει στη Νέα Υόρκη από τον Απρίλιο. Κατά μέσο όρο πέντε ή έξι λεωφορεία φτάνουν κάθε μέρα από τις αρχές Σεπτεμβρίου, και εννέα λεωφορεία έφθασαν στην πόλη χθες Πέμπτη, συμπλήρωσε.

Ο αριθμός των ανθρώπων που φιλοξενούνται σε κέντρα φιλοξενίας σε όλη την πόλη έχει φθάσει σε επίπεδο ρεκόρ λόγω της αύξησης των αφίξεων.

«Παρότι η συμπόνια μας είναι απεριόριστη, οι πόροι μας δεν είναι», είπε ο Άνταμς, καλώντας την ομοσπονδιακή και την πολιτειακή κυβέρνηση να παράσχουν υποστήριξη. «Είμαστε στην άκρη ενός γκρεμού».

