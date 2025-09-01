Νέες αποκαλύψεις: Οι... κροίσοι του ΟΠΕΚΕΠΕ - Real.gr

Συνολικά έως και 6 εκατ. ευρώ ετησίως εισέπρατταν 5 αγρότες στη Θεσσαλία, όπως έδειξαν οι έλεγχοι της Οικονομικής Αστυνομίας. Μετά τη θεομηνία του «Daniel» τροποποίησαν τις δηλώσεις τους, βεβαιώνοντας ψευδώς ότι καλλιεργούν βιομηχανική ντομάτα, η οποία έχει την υψηλότερη επιδότηση ανά στρέμμα.

Στις περιπτώσεις των αγροτών που έλαβαν τις υψηλότερες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βάσει ψευδών δηλώσεων, φαίνεται πως έχουν καταλήξει οι ελεγκτικές Αρχές. Πρόκειται για πέντε ιδιώτες από τη Θεσσαλία, οι οποίοι εκτιμάται ότι εισέπρατταν συνολικά έως και το ποσό των 6 εκατ. ευρώ τον χρόνο, δίχως βέβαια να το δικαιούνται. Τα νέα στοιχεία προκύπτουν από τις αυτοψίες που κάνουν οι υπάλληλοι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνοτροφίας των περιφερειών, σε συνδυασμό με τους ελέγχους που γίνονται αυτήν την περίοδο και από την Οικονομική Αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, οι πέντε… κροίσοι του ΟΠΕΚΕΠΕ έφτασαν να λαμβάνουν κάθε χρόνο έως και 1,2 εκατ. ευρώ ο καθένας. Μάλιστα, οι συμπτώσεις και οι ομοιότητες που παρατηρούνται στις ψευδείς δηλώσεις τους κάνουν τις Αρχές να πιστεύουν ότι ήταν συνεννοημένοι, ώστε από κοινού να επιτυγχάνουν το μέγιστο δυνατό παράνομο κέρδος.

Βρήκαν την ευκαιρία

Η απάτη που έστησαν ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023. Ηταν τότε, έναν μήνα μετά τον τυφώνα «Daniel», που για ένα μικρό διάστημα άνοιξαν ξανά οι δηλώσεις ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχων). Οι δηλώσεις ΟΣΔΕ υποβάλλονται τον Ιούλιο και βάσει αυτών λαμβάνονται όλες οι αγροτικές και κτηνοτροφικές επιδοτήσεις. Μετά τη θεομηνία του «Daniel», όμως, κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία να προχωρήσουν σε νέες δηλώσεις. Αυτό που εντόπισαν τώρα οι ελεγκτές είναι ότι οι πέντε αγρότες με τις υψηλότερες επιδοτήσεις απότον ΟΠΕΚΕΠΕ άλλαξαν τα είδη των καλλιεργειών μετά τις μεγάλες πλημμύρες. Ενώ τον Ιούλιοείχαν δηλώσει ότι καλλιεργούν βαμβάκι και σιτάρι, τον Οκτώβριο ανέφεραν ότι καλλιεργούσαν βιομηχανική ντομάτα, η οποία έχει πολύ υψηλότερη χρηματοδότηση, έως και 550 ευρώ το στρέμμα.

Αυτοδιοικητικός

Από αυτούς τους πέντε «πρωταθλητές» της απάτης των αγροτικών επιδοτήσεων, ο ένας δήλωνε καλλιέργειες στον δήμο Βόλου, ο δεύτερος στον δήμο Τρικκαίων, ενώ οι άλλοι τρεις δήλωναν τις αγροτικές τους εκτάσεις στη Λάρισα. Ενας από αυτούς έχει θητεύσει κατά το παρελθόν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Με καλλιεργήσιμες εκτάσεις στο Νέο Περιβόλι του δήμου Κιλελέρ της Λάρισας, ο αιρετός αυτοδιοικητικός εμφανίζεται να έχει τεράστια εμπειρία στα ζητήματα της αγροτικής οικονομίας, με συμμετοχές, μάλιστα, ακόμα και σε σχετικές ημερίδες που είχε διοργανώσει στο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, μάλιστα, ακούγεται ότι ο ίδιος ετοιμάζεται να διεκδικήσει δήμο της Θεσσαλίας, στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές.

Αυτές οι περγαμηνές βέβαια δεν εμπόδισαν τον ίδιο αλλά και τους υπόλοιπους τέσσερις να σπεύσουν να αλλάξουν τα είδη των καλλιεργειών που δήλωναν, ώστε να επωφεληθούν παρανόμως με μεγάλα ποσά. Το κωμικοτραγικό της υπόθεσης, όπως αναφέρουν οι ίδιοι οι ελεγκτές, είναι ότι η συγκομιδή της βιομηχανικής ντομάτας γίνεται τον Ιούλιο, ενώ οι ίδιοι δήλωσαν ότι οι καρποί τους καταστράφηκαν δύο μήνες μετά, στις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. Ενα άλλο κοινό χαρακτηριστικό που έχουν οι πέντε υψηλά επιδοτούμενοι είναι ότι όλοι τους είναι αγρότες κατ’ επάγγελμα. Εχουν στην κατοχή τους μεγάλο αριθμό αγροτικών εκτάσεων, θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και είναι γνωστοί στις τοπικές τους κοινωνίες για τη δραστηριότητά τους. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δήλωσαν πως καλλιεργούν βιομηχανική ντομάτα και το 2024, την επόμενη χρονιά μετά τη θεομηνία του «Daniel». Ετσι, για δύο συνεχόμενα έτη οι αγρότες αυτοί εισέπραξαν ποσά που ετησίως ξεκινούν τουλάχιστον από τα 550.000 ευρώ και φτάνουν μέχρι και το 1,2 εκατ. ευρώ.

Πλημμελείς έλεγχοι

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, η απάτη αυτή έγινε εφικτή καθώς τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν πλημμελείς έλεγχοι και διασταυρώσεις των στοιχείων που δηλώνονταν, με αποτέλεσμα κανείς να μην ενοχλείται αν ένας αγρότης δήλωνε ξαφνικά εντελώς διαφορετικές καλλιέργειες από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. «Με αφορμή αυτά τα στοιχεία που αφορούν είτε τις αποζημιώσεις από τον “Daniel” είτε τις επιδοτήσεις, μπορώ να πω με σιγουριά ότι τίποτε δεν θα γινόταν αν υπήρχε διασύνδεση στοιχείων και μητρώων. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα μπορούσαν να γίνουν οι αλλαγές που κάποιοι έκαναν τα προηγούμενα χρόνια για να λάβουν μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις», αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΓΕΔΥ, Νίκος Κακκαβάς.

Νέες δικογραφίες

Αυτές οι νέες περιπτώσεις αναμένεται να συμπεριληφθούν στο νέο «κύμα» δικογραφιών που αφορούν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι οποίες αναμένεται να φτάσουν άμεσα στα χέρια του αρμόδιου εισαγγελέα από την Οικονομική Αστυνομία του ελληνικού FBI. Το πρώτο «κύμα» δικογραφιών που αφορούν το σκάνδαλο έφτασε στα χέρια του αρμόδιου δικαστικού τη Δευτέρα 25 Αυγούστου. Αμεσα ξεκίνησαν οι διαδικασίες κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών αλλά και ακινήτων. Οι κατασχέσεις θα γίνουν στο ύψος των χρηματικών ποσών που είχαν παράνομα εισπραχθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από πολίτες που δήλωσαν ψευδώς ότι κατέχουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αιγοπρόβατα και βοσκοτόπια.

Οι νέες δικογραφίες συντάχθηκαν από την Οικονομική Αστυνομία έπειτα από ενδελεχείς έρευνες, σε συγκεκριμένους ΑΦΜ που δηλώνουν διαφορετικά στοιχεία κάθε χρονιά, αλλά και βάσει των στοιχείων που προέκυψαν από επιτόπιες έρευνες εξακρίβωσης των στοιχείων και των εκτάσεων που έχουν δηλωθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», το 5% των δικογραφιών που έχουν συνταχθεί αφορούν ποσά που ξεκινούν από 300.000 ευρώ και άνω. Συνολικά το Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος του ελληνικού FBI έχει αναλάβει τη διερεύνηση περίπου 5.000 ΑΦΜ, οι οποίοι είχαν εισπράξει υπέρογκα χρηματικά ποσά από τον Οργανισμό. Στο δεύτερο «κύμα» δικογραφιών, που θα φτάσει άμεσα στα χέρια του αρμόδιου εισαγγελέα, ξεχωρίζουν δύο περιπτώσεις οικογενειών της Θεσσαλίας οι οποίες μέσα σε δύο χρόνια πολλαπλασίασαν τις επιδοτήσεις που λάμβαναν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτές οι δύο οικογένειες αγροτών ξεκίνησαν λαμβάνοντας επιδοτήσεις της τάξεως των 20.000 και 30.000 ευρώ ετησίως για τις εκτάσεις που καλλιεργούσαν και ξαφνικά, μέσα σε διάστημα ενός έτους, οι επιδοτήσεις που ελάμβαναν εκτοξεύτηκαν σε ποσά που ξεπερνούσαν τα 300.000 ευρώ, φθάνοντας ακόμα και το μισό εκατομμύριο ευρώ. Οπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, οι ίδιοι έλεγαν πως είχαν νοικιάσει στρέμματα καθώς οι καλλιέργειες πήγαν πάρα πολύ καλά, πλην όμως -και όπως διαπιστώθηκε από τους αστυνομικούς- οι δήθεν νοικιασμένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις ήταν πλαγιές σε λόφους, άγονες και γεμάτες πέτρες και βέβαια ποτέ δεν είχαν καλλιεργηθεί.

Εξεταστική μετά τη ΔΕΘ

Μέσα στον Σεπτέμβριο συγκροτείται η επιτροπή της Βουλής που θα εξετάσει το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων

Αμέσως μετά τις εμφανίσεις των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης θα σηκώσει αυλαία η εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η σχετική πρόταση του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, βρήκε τη σύμφωνη γνώμη των περισσότερων αρχηγών της αντιπολίτευσης, οι οποίοι θεώρησαν σκόπιμο να μην υπάρχει κοινοβουλευτική εξέλιξη επί του θέματος. Καθοριστικό ρόλο, προκειμένου να υπάρξει ευρύτατη συμφωνία επί της καθυστέρησης στην έναρξη εργασιών της εξεταστικής, φαίνεται πως έχει διαδραματίσει και η γενικότερη φημολογία για νέα στοιχεία τα οποία είναι υπό διαβίβαση στη Βουλή. Οι περισσότεροι εκτιμούν ότι στην παρούσα φάση η Βουλή θα πρέπει να έχει πλήρη εικόνα της υπόθεσης πριν αρχίσουν οι εργασίες της εξεταστικής, καθώς πιθανά νέα στοιχεία μπορούν να αλλάξουν εκ νέου την ατζέντα στην εξεταστική ή ακόμα και να μεταβάλουν τον προγραμματισμό σε σχέση με την περίοδο την οποία θα ερευνήσει πρώτα η επιτροπή.

Και αυτό γιατί θεωρείται βέβαιο ότι νέα στοιχεία για την περίοδο 2019-2023 θα δώσουν επιχείρημα στην αντιπολίτευση να ζητήσει η εξεταστική να αρχίσει αντίστροφα, δηλαδή από τις πιο πρόσφατες περιόδους για τις οποίες υπάρχουν δικογραφίες στη Βουλή και να ακολουθήσουν οι παλαιότερες περίοδοι. Σημειώνεται βέβαια ότι, όπως και σε κάθε επιτροπή της Βουλής, την τελική απόφαση λαμβάνει η πλειοψηφία. Επίσης, ότι η καθυστέρηση στην έναρξη εργασιών δεν επηρεάζει την προθεσμία σύνταξης και κατάθεσης πορίσματος, καθώς αυτή θα αρχίσει να τρέχει μόλις εκλεγεί το προεδρείο της επιτροπής.

Τα μέλη

Τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί η κοινοποίηση εκ μέρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων προς τον πρόεδρο της Βουλής των ονομάτων των βουλευτών οι οποίοι θα αποτελέσουν τη σύνθεση της επιτροπής. Το παζλ έχει αρχίσει να συμπληρώνεται, καθώς οι περισσότερες Κ.Ο. έχουν στείλει τις σχετικές επιστολές. Για τη θέση του προέδρου της επιτροπής προορίζεται ο βουλευτής Ηλείας της Νέας Δημοκρατίας και νομικός Ανδρέας Νικολακόπουλος, ενώ για τις υπόλοιπες θέσεις του προεδρείου θα προταθούν η Μαρία Συρεγγέλα και η Ιωάννα Λυτρίβη. Εισηγητής της Ν.Δ. θα είναι ο Μακάριος Λαζαρίδης ενώ τη «γαλάζια» αντιπροσωπεία συμπληρώνουν οι Διονύσης Ακτύπης, Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Νίκος Βλαχάκος, Γεώργιος Βρεττάκος, Διαμαντής Γκολιδάκης, Αγγελική Δεληκάρη, Μίκα Ιατρίδη, Παναγής Καππάτος, Σπύρος Κουλκουδίνας, Ευάγγελος Λιάκος, Μιχάλης Λιβανός, Αννα Μάνη-Παπαδημητρίου και Φίλιππος Φόρτωμας. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει στείλει ακόμα επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής για να γνωστοποιήσει τα μέλη του, ωστόσο φαίνεται πως σίγουρα θα είναι ανάμεσά τους ο Γιώργος Νικητιάδης και η Χριστίνα Σταρακά, ενώ αναζητούνται δύο ακόμα μέλη με τις περισσότερες πιθανότητες να συγκεντρώνουν οι Γιώργος Μουλκιώτης, Ανδρέας Πουλάς και η Ευαγγελία Λιακούλη. Από τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. θα είναι οι Βασίλης Κόκκαλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Κώστας Μπάρκας. Την Ελληνική Λύση θα εκπροσωπήσουν οι Κώστας Μπούμπας και Παράσχος Παπαδάκης, ενώ το κόμμα της Νίκης ο Νίκος Βρεττός. Σίγουρη θα πρέπει να θεωρείται η παρουσία της ίδιας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, στην εξεταστική.

Μπλόκο στη φυγή υπαλλήλων

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση με νομοθετική διάταξη επιχειρεί να μπλοκάρει το συνεχώς διογκούμενο κύμα φυγής (ειδικά μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου) υπαλλήλων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο μπορεί να τινάξει στον αέρα το σχέδιο εξυγίανσης και το συμφωνημένο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή action plan. Η τροπολογία αναφέρει ότι για την εξυγίανση του Οργανισμού έχει καταρτιστεί, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και εφαρμόζεται σχέδιο δράσης βασικό μέρος του οποίου αποτελεί η ενίσχυση του ΟΠΕΚΕΠΕ με προσωπικό ώστε να υποστηρίζεται με επάρκεια και διαφάνεια ο σκοπός του ενόψει και της μεταφοράς των σχετικών αρμοδιοτήτων στην ΑΑΔΕ. Το σχέδιο δράσης προβλέπει ότι ο Οργανισμός θα λειτουργεί με 640 άτομα ως προσωπικό. Τη δεδομένη χρονική στιγμή στον ΟΠΕΚΕΠΕ απασχολούνται περίπου 500 υπάλληλοι, ενώ σχεδιάζονται και 140 προσλήψεις (οι 100 μέσω ΔΥΠΑ), ώστε ο αριθμός των εργαζομένων να φτάσει στον απαιτούμενο αριθμό. Την ίδια ώρα, όμως, και με το πλάνο δράσης να βρίσκεται σε εξέλιξη, η επιθυμία δεκάδων υπαλλήλων να αποχωρήσουν μοιάζει με βόμβα στα θεμέλια του σχεδίου. Η ίδια η τροπολογία «φωτογραφίζει» το πρόβλημα επισημαίνοντας ότι «για την αποφυγή της αποδυνάμωσης του Οργανισμού λόγω αποχωρήσεων θεσπίζεται προσωρινή απαγόρευση κάθε μορφής μετακίνησης των υπαλλήλων του, ανεξαρτήτως διαδικασίας ή φορέα υποδοχής και ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας μέχρι τις 31/12/2025, με μόνη εξαίρεση εκείνες που αφορούν τη στελέχωση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενωσης». Η τροπολογία ψηφίστηκε ήδη, ενώ στο ίδιο κείμενο προβλέπεται και η προσωρινή άσκηση καθηκόντων προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον γενικό διευθυντή Τεχνικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, σηματοδοτώντας έτσι και την έναρξη της ουσιαστικής μεταφοράς του οργανισμού στην ΑΑΔΕ.

