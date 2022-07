Νέες απειλές Ερντογάν: Eάν ο Mητσοτάκης δεν ξέρει τη Συνθήκη της Λωζάνης, θα του τη μάθουμε -Βίντεο

O Tούρκος πρόεδρος επανέλαβε εκ νέου τη θέση της Άγκυρας για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκαννήσων, ενώ μάλιστα εξέφρασε για ακόμα μια φορά την έντονη δυσαρέσκεια του για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο.

«Ο Μητσοτάκης είναι πολιτικός, αλλά είμαι κι εγώ πολιτικός. Πρέπει να το ξέρει αυτό. Όταν η Ελλάδα προβαίνει σε οποιοδήποτε αρνητικό διάβημα εναντίον της Τουρκίας, η πρώτη μου δουλειά είναι να έχω ισχυρά επιχειρήματα να πω στον λαό μου. Το τρυπάνι στην Έφεσο τους τρέλανε [ενν. τους Έλληνες]. Σε μια τέτοια κατάσταση, η οποία είναι αντίθετη με τις συμφωνίες της Λωζάνης και των Παρισίων, εμείς ως Τουρκία πρέπει να πούμε: "Ελλάδα κάνε ό,τι θέλεις να κάνεις". Ως Τουρκία, θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο όταν έρθει η ώρα. Ο κ. Μητσοτάκης μάλλον δεν γνωρίζει ότι η κυριαρχία των νησιών αυτών του δόθηκε με τον όρο να παραμείνουν σε μη στρατιωτικό καθεστώς. Θα το μάθει».

?? | #Türkiye’s President #Erdogan in exclusive interview to TRT:

??Calls on all parties in #Ukraine grain deal to respect deal

??Determined to put this agreement into practice with all elements

??Priority was to ensure ceasefire and peace buildingpic.twitter.com/eBIeMtIhKL