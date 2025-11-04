Νέο αίτημα για άμεση σύγκληση των Επιτροπών Οικονομικών και Δημόσιας Διοίκησης για το κλείσιμο 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ - Real.gr

Νέο αίτημα για άμεση σύγκληση των Επιτροπών Οικονομικών και Δημόσιας Διοίκησης για το κλείσιμο 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέθεσαν σήμερα νέο αίτημα προς τον Πρόεδρο της Βουλής για εκ νέου προσδιορισμό – εντός της ημέρας – της κοινής συνεδρίασης των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης, με θέμα το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα.

Όπως τονίζουν, η συζήτηση είναι κατεπείγουσα, καθώς η απόφαση αυτή οδηγεί σε περαιτέρω εγκατάλειψη της υπαίθρου και απαιτείται άμεση ενημέρωση της Βουλής από τους αρμόδιους υπουργούς και τον επικεφαλής του Υπερταμείου.

Ακολουθεί το κατατεθέν αίτημα:

Τρίτη, 04 Νοεμβρίου 2025

Προς Τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

Κοιν.:

Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων

Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης

Θέμα: «Αίτημα για εντός της ημέρας εκ νέου προσδιορισμό της κοινής συνεδρίασης των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης για το κλείσιμο 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα»

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Με το από 31/10/2025 αίτημά μας, ζητήσαμε την άμεση σύγκληση κοινής συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης για το κλείσιμο 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα.

Με την από 04/11/2025 ανακοίνωσή σας, μας ενημερώσατε για την αναβολή της σημερινής κοινής συνεδρίασης των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης.

Επειδή δεν υπήρχε κανένας ουσιαστικός λόγος για την αναβολή της σημερινής συνεδρίασης, με την παρούσα ζητούμε τον εντός της ημέρας εκ νέου προσδιορισμό συνεδρίασης των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης, με την παρουσία:

του Υπουργού Οικονομικών,

του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης

του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και

του Επικεφαλής του Υπερταμείου

Η αναστολή λειτουργίας των 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ συνδέεται με την εγκατάλειψη και την ερήμωση της υπαίθρου και η συζήτηση στη Βουλή για το μείζον αυτό θέμα είναι κατεπείγουσα, ώστε να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός.

Δεδομένης της κρισιμότητας του θέματος η Κυβέρνηση και οι Υπουργοί είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τη Βουλή και τους Βουλευτές για ένα τόσο σοβαρό θέμα που απασχολεί ολόκληρη την κοινωνία.

Οι Υπογράφοντες Βουλευτές

Καλαματιανός Διονύσιος

Ακρίτα Έλενα

Γεροβασίλη Όλγα

Καραμέρος Γιώργος

Κόκκαλης Βασίλειος

Μαμουλάκης Χάρης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Παπαηλιού Γιώργος

Παππάς Νίκος

Τσαπανίδου Πόπη

Ψυχογιός Γιώργος