Νίκη: Απομακρύνει τον Νίκο Βρεττό από την εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ - Παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας - Real.gr

Η Νίκη ανακοίνωσε ότι αποσύρει τον βουλευτή της Νίκο Βρεττό και τον παραπέμπει στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος με το ερώτημα της διαγραφής.

Σε σχετική ανακοίνωση του κόμματος αναφέρεται πως η απόφαση ελήφθη «μετά την αυθαίρετη πρωτοβουλία του να υποστηρίξει την πρόταση της ΝΔ για τη θέση του Προέδρου» και τις σχετικές επεξηγηματικές δηλώσεις του ότι το έκανε «”γιατί η ΝΔ έχει το δικαίωμα να εκλέγει τον Πρόεδρο της Επιτροπής”».

Η ανακοίνωση της Νίκης έχει ως εξής:

«Με απόφαση του Βουλευτηρίου της Νίκης ο κ. Βρεττός απομακρύνεται από την Εξεταστική Επιτροπή του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την σημερινή αυθαίρετη πρωτοβουλία του να υποστηρίξει την πρόταση της ΝΔ για τη θέση του Προέδρου και τις σχετικές επεξηγηματικές δηλώσεις του ότι το έκανε “γιατί η ΝΔ έχει το δικαίωμα να εκλέγει τον Πρόεδρο της Επιτροπής”.

Παράλληλα, για την ανωτέρω συμπεριφορά του, κινείται άμεσα η οριζόμενη από το Καταστατικό διαδικασία, για παραπομπή του στην Επιτροπή Δεοντολογίας με το αίτημα της διαγραφής, καθώς η από μέρους του αγνόηση της γραμμής του Κινήματος σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα έρχεται να προστεθεί σε συνέχεια προηγούμενων διαφοροποιήσεών του το τελευταίο διάστημα σε κρίσιμα νομοσχέδια και θέματα που αντιμετώπισε. Η Νίκη θεωρεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έγκλημα κατά της Πατρίδας μας και εγκληματική οργάνωση όσους συμμετείχαν ή συγκαλύπτουν αυτό.

Η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι χώρος για πολιτικάντικα παιχνίδια. Είναι πεδίο μάχης για να σωθεί η Πατρίδα μας από τους κακοποιητές της».