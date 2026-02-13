Quantcast
Νίκη Κεραμέως: Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία δίνει τη δυνατότητα για αυξήσεις μισθών και παροχών - Real.gr
real player

Νίκη Κεραμέως: Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία δίνει τη δυνατότητα για αυξήσεις μισθών και παροχών

22:25, 13/02/2026
Νίκη Κεραμέως: Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία δίνει τη δυνατότητα για αυξήσεις μισθών και παροχών

Τις αλλαγές που επιφέρει η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, μετά την ψήφισή της στην Ολομέλεια της Βουλής, επισκοπεί η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε βίντεο που ανήρτησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, η κ. Κεραμέως επισημαίνει τα εξής:

«Είμαστε στη Βουλή των Ελλήνων.

Μόλις ψηφίστηκε η ιστορική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Τι αλλάζει;

Τρία πράγματα.

Πρώτον, πλέον, θα συνάπτονται πιο εύκολα Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Δεύτερον, θα επεκτείνονται πιο εύκολα Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας σε όλους τους εργαζόμενους ενός κλάδου.

Τρίτον, επανέρχεται η πλήρης μετενέργεια, δηλαδή όταν λήγει μία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, οι όροι της θα εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι να συναφθεί νέα.

Τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι;

Ανοίγει η δυνατότητα για αυξήσεις μισθών και παροχών.

Τι κερδίζουν οι επιχειρήσεις;

Πιο σταθερό εργασιακό περιβάλλον, προστασία του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

Συνεχίζουμε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Jennifer Aniston: Ποιο καλλυντικό μεγάλου οίκου έχει πάντα μαζί της από τα 90’s – Κοστίζει κάτω από 15 ευρώ

Jennifer Aniston: Ποιο καλλυντικό μεγάλου οίκου έχει πάντα μαζί της από τα 90’s – Κοστίζει κάτω από 15 ευρώ

23:00 13/02
Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στον Βόλο: Ξυλοκόπησε τη σύζυγό του επειδή δεν του έδινε το κινητό της - Κατέληξε στη φυλακή

Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στον Βόλο: Ξυλοκόπησε τη σύζυγό του επειδή δεν του έδινε το κινητό της - Κατέληξε στη φυλακή

22:45 13/02
Πορτογαλία: Ο Παυλίδης με το 20ό γκολ του στην Primeira Liga οδήγησε την Μπενφίκα στο διπλό (2-1 την Σάντα Κλάρα)

Πορτογαλία: Ο Παυλίδης με το 20ό γκολ του στην Primeira Liga οδήγησε την Μπενφίκα στο διπλό (2-1 την Σάντα Κλάρα)

22:33 13/02
Αλβανία: Ηθοποιός μηνύει την κυβέρνηση επειδή χρησιμοποίησε τα χαρακτηριστικά του προσώπου και της φωνής της για το avatar της «υπουργού Τεχνητής Νοημοσύνης»

Αλβανία: Ηθοποιός μηνύει την κυβέρνηση επειδή χρησιμοποίησε τα χαρακτηριστικά του προσώπου και της φωνής της για το avatar της «υπουργού Τεχνητής Νοημοσύνης»

22:30 13/02
Ο Τραμπ επιβεβαιώνει ότι στέλνει δεύτερο αεροπλανοφόρο στον Κόλπο

Ο Τραμπ επιβεβαιώνει ότι στέλνει δεύτερο αεροπλανοφόρο στον Κόλπο

22:26 13/02
Νίκη Κεραμέως: Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία δίνει τη δυνατότητα για αυξήσεις μισθών και παροχών

Νίκη Κεραμέως: Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία δίνει τη δυνατότητα για αυξήσεις μισθών και παροχών

22:25 13/02
Μεσσήνη: Κατέρρευσε τοίχος κατοικίας από την έντονη βροχόπτωση – Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Μεσσήνη: Κατέρρευσε τοίχος κατοικίας από την έντονη βροχόπτωση – Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί

22:24 13/02
Γιώργος Λιάγκας σε Βίκυ Κάβουρα: «Ζητώ συγγνώμη από τον Γιώργο Τζαβέλλα – Ντράπηκα πολύ»

Γιώργος Λιάγκας σε Βίκυ Κάβουρα: «Ζητώ συγγνώμη από τον Γιώργο Τζαβέλλα – Ντράπηκα πολύ»

22:15 13/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved